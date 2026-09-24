El atletismo de Perú sumó su primera alegría en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a una notable presentación de Luz Mery Rojas, quien demostró su jerarquía a nivel internacional al ganar la medalla de polata en la exigente competencia de los 10 000 metros femeninos.

La corredora peruana terminó en el segundo lugar luego de registrar una marca oficial de 32 minutos con 32 segundos en la línea de meta. En una reñida carrera, el primer lugar y el oro quedaron en manos de la ecuatoriana Mary Granja, mientras que la argentina Nélida Peñaflor atrapó el bronce.

Este logro ratifica el excelente nivel que arrastra la deportista, quien venía con el impulso de coronarse en la Media Maratón Lima 21K el pasado agosto. Su constante evolución en las carreras de larga distancia la posiciona como una de las cartas fuertes de la delegación local.

🥈🇵🇪 ¡𝗟𝘂𝘇 𝗠𝗲𝗿𝘆 𝗥𝗼𝗷𝗮𝘀 𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮!



La atleta peruana quedó segunda en los 10 000 metros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una gran actuación que le permitió llevarse la medalla de plata para el Perú. ❤️🤍



Luz Mery, integrante del… pic.twitter.com/X1N5vp3DG1 — ipdperu (@ipdperu) September 22, 2026

Cabe destacar que Rojas forma parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte, iniciativa que otorga respaldo económico a los deportistas de alto rendimiento. Dicho soporte integral busca optimizar sus entrenamientos y calendarios competitivos para los torneos del ciclo olímpico.

La destacada participación en territorio argentino funciona como un examen clave en su ruta de preparación continental. El gran objetivo final de la fondista será representar al país en las mejores condiciones durante los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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