Luz Mery Rojas logra la medalla de plata en los 10 mil metros femenino en Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Luz Mery Rojas logra la medalla de plata en los 10 mil metros femenino en Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

El atletismo de Perú sumó su primera alegría en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a una notable presentación de Luz Mery Rojas, quien demostró su jerarquía a nivel internacional al ganar la medalla de polata en la exigente competencia de los 10 000 metros femeninos.

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