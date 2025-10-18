“Subir al podio y ver nuestra bandera en lo más alto no se olvida”: Verónica Huacasi, la fondista puneña que corría para ir al colegio y hoy sueña con Los Ángeles 2028

Cusco, Puno y ahora Asunción. Verónica Huacasi, con apenas 21 años, corre como quien lleva en las piernas la memoria de su tierra y en el corazón la voz de sus padres alentando desde las tribunas escolares. En los últimos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, cruzó la meta de los 3000 metros con obstáculos con una fuerza que parecía venir de mucho más atrás: de las madrugadas frías en Ácora y Azángaro, de los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento del Cusco, de la disciplina que aprendió entre sacrificios y sonrisas. Su medalla de oro no solo suma en el medallero del Perú: es un mensaje para los jóvenes que sueñan con crecer en el atletismo, una confirmación de que el esfuerzo y la constancia sí tienen recompensa.

Verónica Huacasi responde todas las preguntas en esta conversación con El Comercio.

-Ganaste la medalla de oro en los 3000 metros con obstáculos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. ¿Qué se siente cruzar la meta en primer lugar?

Sentí una alegría inmensa, alivio y orgullo. Pensé en todo el esfuerzo que hice: los entrenamientos, los sacrificios, los días buenos y los días duros, en mi familia y en todas las personas que me han apoyado para llegar hasta ahí.

-Desde tus inicios en los Juegos Escolares hasta este oro panamericano, tu carrera ha mostrado un crecimiento constante. ¿Qué recuerdos guardas de esos primeros días?

Guardo recuerdos muy bonitos, los Juegos Escolares fueron donde todo empezó para mí. Ahí descubrí lo mucho que me gustaba correr y competir. Recuerdo a mi anterior entrenador Julio cutipa, a Victor Huacasi y Magdalena Monte animándome desde las gradas. Todo era nuevo, pero tenía muchas ganas de aprender y dar lo mejor de mí. Esos primeros pasos fueron inolvidables.

-Tu trayectoria reciente incluye plata en Cali 2021 y medallas en el Campeonato Panamericano 2023. ¿Qué aprendiste de esas experiencias que aplicaste en Asunción?

En Cali corrí bien diría ahí tenía 17 años, pero todavía me faltaba aprender sobre estrategias y entrenamientos. En Santiago, me afectaron detalles como la alimentación y la hidratación. Ahora en Asunción, gracias al trabajo en mis entrenamientos y a la experiencia, pude correr mejor y aplicar las estrategias que habíamos conversado con mi entrenador Jhon Cusi.

Dueña del récord sudamericano con obstáculos, nuestra atleta corre hoy con un horizonte claro: llegar a los Juegos Olímpicos. (Foto: archivo personal)

-¿Cómo ha sido el respaldo de New Balance Perú en tu desarrollo deportivo?

El respaldo de New Balance Perú ha sido fundamental para mí. Gracias a su apoyo, tengo mejor equipo y comodidad en mis entrenamientos y competencias, lo que me ayuda a rendir mejor y su respaldo es clave para que siga representando al Perú con todo el corazón. Gracias por confiar en mí.

-Con 21 años, ya eres referente del atletismo peruano. ¿Qué mensaje darías a los jóvenes que sueñan con seguir tus pasos?

Les diría que nunca dejen de soñar, pero que también recuerden que los sueños se logran con esfuerzo, disciplina y constancia. Que no se rindan si algo no sale a la primera. Todo toma tiempo, pero con ganas y corazón, todo es posible Y el deporte es vida.

-Y ahora, ¿cuáles son tus próximos objetivos?

A corto plazo, mis objetivos son la Copa Nacional en Lima y los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, donde quiero mejorar mis marcas y ganar una medalla para el Perú. A largo plazo, mi meta es llegar en buen nivel a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y estar en podio. Y clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

-Esta medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 no solo es un logro personal, sino que también suma al medallero del Perú. ¿Qué significa para ti llevar al país a lo más alto del podio?

Significa muchísimo para mí. No solo es una medalla personal, es una alegría que comparto con todo el Perú. Subir al podio y ver nuestra bandera en lo más alto y cantar nuestro himno es un momento que no se olvida. Me llena de orgullo representar a mi querido Perú y aportar al deporte nacional. Todo el esfuerzo vale la pena por eso.

-¿Qué recuerdas de los últimos metros de la carrera, cuando sentiste que la medalla de oro estaba a tu alcance?

En los últimos metros sentí mucha fuerza y mucha confianza. Sabía que la medalla estaba cerca, pero también que tenía que dar lo mejor hasta el final. Sentí que todo el esfuerzo y entrenamiento valían la pena, y eso me dio aún más ganas para cruzar la meta.

-Verónica, ¿recuerdas cuál fue tu primer contacto con el atletismo y qué sensaciones tuviste?

Fue en el colegio. Salía a correr con mi hermana casi todas las mañanas, y un día me di cuenta de que me gustaba el atletismo. Me gustaba competir y ganar. Cuando gané en los Juegos Escolares, supe que esto era lo que quería hacer.

*************

