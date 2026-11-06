La bahía de Paracas nos recibe con un viento magnifico para poder hacer el deporte acuático de Kitesurf, windsurf y vela. Ahí entre la arena y la felicidad de adolescentes y adultos que pertenecen a Inka Solwara, está Harry Matos, fundador de dicha escuela y uno de los precursores del programa social “Aucas guerreros del mar”, cuyo fin es buscar a adolescentes que encuentren en estos deportes acuáticos la pasión para mañana más tarde representar al Perú en competencias internacionales y por qué no ser un campeón mundial.

La tarea como todo programa social no es sencilla, es tocar puertas de la empresa privada, y si bien algunas marcas ya apoyan, aún se necesita más apoyo, por los costoso de los materiales y su mantenimiento de dichos implementos para ingresar al agua.

Harry Matos nos cuenta que este deporte del Kitesurf lo aprendió en Barcelona y le encantó porque combina el parapente, surf, la velocidad y adrenalina. “Cuando practiqué el kitesurf me enamoré”, refiere.

En el 2018 recorrió 2 mil kilómetros desde Recife hasta San Luis de Marañón, todo el noreste de Brasil, junto a brasileños, portugueses, gente de todo el mundo. De ahí conocí lo que fue el Iron Macho. “Trajimos todo eso a Perú en el 2022. Tengo el récord Guinness con el equipo, todo el team. El recorrido más largo de Perú, ahora mismo venimos desde Marcona, un poquito casi a la equipa tocando, hasta aquí donde estamos ahora sentados en la Bahía de Paracas, son 430 kilómetros. Ya hemos llegado a Chincha también navegando y mi sueño ahora es llegar a Lima, desde aquí hasta Lima. Si llegamos a Lima estaría sobre los 700 kilómetros. Tenemos la ruta más larga ya de todo el Pacífico, un récord Guinness ahí”, comentó a El Comercio.

“El proyecto “Aucas Guerreros del Mar” es un proyecto para los chicos de la zona de Paracas, aledaños, con el fin de darles el deporte, enseñarles y poder conseguir un campeón, que es lo que estamos ahora buscando de aquí a 4 o 5 años es la idea. Recién ha sido creado el año pasado y hemos escogido a 23 chicos y mi idea es hacer el semillero y queremos sacar el siguiente campeón de Kitesurf”, enfatizó Harry Matos.

La idea de este proyecto social es buscar chicos desde los 12 años para que vayan aprendiendo los cimientos en este deporte y cuando ya tiene 17 años estar en un alto nivel competitivo. “Hace poco me reuní con los padres de un chico del programa ” Aucas guerreros del mar" y me invitaron sopa seca y me decíanlo contentos que estaban que su hijo practique este deporte. El alumno está en quinto de media y no quiere fiesta ni viaje de promocion, solo quiere su equipo de Kitesurf y estamos ahí buscándole para que lo tenga. La conexión es fuerte con este deporte que le da a los chicos una manera de ver la disciplina con este deporte y hace que exista un feeling especial", agregó.

Niña del programa "Aucas guerreros del mar" practicando el Kitesurf|

Los chicos elegidos de dicho programa “Aucas Guerreros del Mar” entrenan por las tardes o en su defecto lo hacen fines de semana, la idea es que no interfiera con su educación. Off the récords, nos cuentan que Harry pregunta por el rendimiento acádemico de cada uno para que si anda bien siga prácticando el kitesurf.

Yamile Bances y su vínculo con el Kitesurf

Mientras sus compañeras de colegio están en casa en diversión, ella está en el balneario de Paracas sin importar el clima y el viento, ella está enfocada en seguir creciendo en el Kitesurf. Según personas allegadas a Harry, es una de las chicas del programa “Aucas guerreros del mar”, con mayor proyección en este deporte aunque ella le diga a este diario que aún está aprendizaje,

“Me siento contenta por practicar este deporte que es bonito como el kitesurf y cada día con más ganas de seguir destacándome. Yo lo practico desde el año pasado y mi vida se volvió más productiva realizando este deporte y ahí vamos mejorando día a día”, confiesa emocionada Yamile a El Comercio.

“Para practicar este deporte se necesita una cometa, una tabla y el arnes, con esos implementos ya puedes practicar el Kitesurf. El viento es el principal insumo para llevar a cabo este deporte”, agrega.

Por último Yamile, invita a que más adolescentes se unan a practicar el Kitesurf, deporte que por lo visto es muy practicado en Paracas. “Pido que se animen a participar en este deporte que es muy bonito y se van a divertir en el agua”.

Adolescentes se suman a este deporte

A medida que iba aumentando la hora, adolescentes desde Piura llegaron a Paracas para practicar el Kitesurf, ahí los instructores les enseñaban el paso a paso de este deporte. Ellos forman parte del programa ““Aucas Guerreros del Mar” y con una sonrisa en su rostro se ponían a aprender todo lo relacionado con este deporte.

Los adolescentes de Paracas qjuieren practicar el Kitesurf

El Kitesurf es un deporte familiar, ¿por qué? Porque a medida que avanzaba las horas, venían voluntarios de diferentes países como un joven de aproximadamente de 25 años nerlandes que se saludaba con todos los presentes en el “Inka Solwara” y se sentía un gran ambiente de camaradería.

Puerto de Paracas apoya a esta fundación

En medio de la práctica del Kitesurf, Fabiola Paiva, representante de Puerto Paracas le dice a El Comercio sobre su apoyo que tiene con el proyecto “Aucas Guerreros del mar”. “Desde el Puerto de Paracas apoyamos la práctica del kitesurf, brindando a jóvenes de diferentes colegios de Paracas, especialmente a aquellos que cuentan con menos recursos económicos, la oportunidad de entrenar y aprender este deporte. Creemos en su talento y queremos generar oportunidades para que puedan desarrollar sus habilidades, descubrir su potencial y crecer a través del deporte”, afirmó a este diario.

Además, desde “Inka Solwara”, nos comentan que el proyecto “Aucas guerreros del mar“ ha enseñado a más de 50 niños el deporte de Kitesurf, windsurf o vela y que confían que en cinco años salga un próximo campeón.

Finalmente, el club Inka Solwara realizó por tercer año consecutivo el Inkakite fest, donde en la modalidad Open Big Air, José Marcos Quispe se quedó con el primer lugar, seguido de David Santa Cruz y Thiago Rebatta, quien completó el podio. Por su parte, en la Race General, Jorge Marcos Quispe volvió a brillar al ocupar la primera posición, mientras que Thiago Rebatta terminó segundo y Fernando Salmón se ubicó tercero. Finalmente, en Big Air Junior, José Marcos Quispe también se llevó el triunfo, seguido de Thiago Rebatta y Nicolás Quispe, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente en una competición que duró dos días en el balneario de Paracas.

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