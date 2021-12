Conforme a los criterios de Saber más

El tenis peruano seguirá teniendo la vitrina internacional para mostrar su talento. El último miércoles se dio a conocer los cuadros para el Australian Open 2022, el primer Grand Slam de la temporada y la bandera peruana estará presente.

Juan Pablo Varillas, que terminó este 2021 con una lesión a las costillas, ya está en su proceso de recuperación. En los últimos días ha empezado a hacer trabajos de gimnasio y de campo en Buenos Aires, por lo que se espera que para enero ya esté totalmente recuperado y así pueda ir al Australian Open.

El tenista peruano ocupa el puesto 129 del ránking ATP, por lo que aún no le alcanzar para estar en el cuadro principal. Ante eso, Varillas quedó en el cuadro de la Qualy. Está como cabeza 23 de esta clasificación previa que entrega 16 cupos para la llave principal.

Este 2021, Juan Pablo disputó las qualys de Roland Garros, donde superó una ronda, Wimbledon y el US Open, sin buenos resultados. Ahora tiene la chance de competir en la qualy del Australian Open, donde en el 2020 también superó una ronda, pero dependerá de su planificación de cara al 2022.

El peruano puede decidir ir al Grand Slam donde tendría que ganar tres partidos para meterse en el Cuadro Principal y así sumar puntos ATP, o competir en los Challenger, como hizo este año yendo a Turquía, que es el otro camino para buscar ascender en el ránking.

Jóvenes talentos

Mientas, en el lado Junior sí hubo sorpresas. Gonzalo Bueno, reciente ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior en singles y dobles masculinos, es el puesto 18 del ránking ITF mundial, por lo que hubiera sido un preclasificado en el Australian Open, como lo fue en el último US Open, pero el nacional decidió no competir en el primer Grand Slam , tal como nos informan desde la Federación Peruana de Tenis.

Ante esto, Ignacio Buse será el peruano que dirá presente en el cuadro principal del Australian Open. Buse ganó la presea dorada de los dobles masculinos en los Panamericanos Juniors -junto a Bueno-, y ahora disputará su segundo cuadro principal de un Grand Slam. Estuvo en US Open 2021.

Ignacio Buse (izquierda) y Gonzalo Bueno, ganadores de la medalla de oro en dobles masculinos en los Panamericanos Junior. (Foto: Luis Núñez / Diario Récord)

Quien tendrá la chance de también meterse en el cuadro principal será Gianluca Ballotta. El tenista de 17 años está en la qualy, pero según nos explica el periodista argentino Ariel Fernández, especializado en tenis de menores, Ballotta puede acceder al cuadro principal su uno de los que está en esa lista es baja para el certamen.

Ballotta no logró clasificar a los Juegos Panamericanos Junior por ránking. Él aún no ha dicho presente en un cuadro principal de Grand Slam, por lo que el Australian Open es su gran oportunidad.

Lamentablemente, en la rama femenina no tendremos representantes. Dana Guzmán, nuestra mejor tenista en la actualidad estuvo en el último US Open, pero una lesión la sacó en el primer partido. Tras ello no ha tenido actividad y se espera que pronto vuelva a competir.

