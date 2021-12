Conforme a los criterios de Saber más

Matías Zagazeta tenía solo 16 años cuando dio el salto del karting a la Fórmula 4 británica. Justamente, antes de partir a Inglaterra para iniciar sus andanzas automovilísticas en tierra europea (a principios del 2020), la joven promesa del Perú charló con Deporte Total de El Comercio. Su iniciación en este deporte fue unos de los temas de conversación: empezó viendo autos en la televisión cuando tenía cinco años y ya nada podía frenarlo. Hoy por hoy, está al frente del timón -y no cualquiera- que antes veía a través de una pantalla. También habló de sus aspiraciones. Su sueño -decía- es competir en la Fórmula 1. Han pasado casi dos años, a la par de un montón de experiencias gratificantes, y las cosas no han cambiado mucho. Matías sigue soñando con ser, muy pronto, uno de los protagonistas de la F1 y el subcampeonato de la F4 obtenido en este 2021 es la señal de que está yendo por el camino correcto.

—Antes de dar tu salto a la Fórmula 4, me comentaste que pasaste pruebas con el equipo Carlin y lo convenciste. ¿Qué tan complicada fue tu primera temporada con este reconocido equipo?

Fue un año muy difícil el 2020. Fue un año de transición y aprendizaje. Veníamos del cartismo hasta pasar a Fórmula, Entonces, fue un primer año de Fórmula más de adaptación. Nos sirvió para poder conocer estas pistas y el auto nuevo. Se obtuvieron algunos buenos resultados, pero ninguno eran resultados que esperábamos. Afortunadamente pudimos aprender demasiado el 2020 y logramos implementar todo eso en este 2021, que tuvimos un año extraordinario.

—La pandemia dificultó y prolongó tu estreno en la Fórmula 4. ¿Cómo la pasaste en esos meses complicados?

Si no me equivoco, dos semanas antes de la carrera yo me había venido aquí a Perú para pasar una semana con mi familia antes de ya regresar a Inglaterra y empezar con el Campeonato. Pero mientras estaba aquí en el país fue cuando empezaron a cerrar las fronteras, todos los países empezaron a empeorar y empezaron a cerrar muchas cosas. Al final cancelaron el campeonato. Entonces ya no había necesidad de viajar a Inglaterra y decidí quedarme. Justamente fue el mismo día en el que yo se suponía iba a viajar (...) Pude estar con la familia un par de meses y ya después me tuve que regresar a Inglaterra para empezar con las preparaciones. El Campeonato empezaba en agosto, pero ya tenía que ir yo desde antes para empezar a prepararme con el equipo. Entonces unos vuelos organizados con el gobierno, en un avión con pasajeros con residencia europea -yo tenía mi residencia en Inglaterra- se me fue fácil poder regresar. Después todo el resto de la pandemia, de la cuarentena, la pasé allá solo en un departamento en Inglaterra y preparándome para el campeonato.

—¿Cómo te sentiste en tu debut en Fórmula 4?

Fue en la carrera de Donington Park. Tuvimos fallas en la clasificación, yo creo que teníamos muy buena velocidad. Al final, ese primer fin de semana, logramos terminar en el quinto lugar y terminamos primeros en la categoría de ‘rookies’ (novatos) en esa carrera. Entonces, yo creo que fue buen un debut. Me sentí espectacular, porque era una oportunidad nueva para mí .

—A inicios de este año cambiaste de equipo a Argenti Motorsport para afrontar tu segunda temporada. ¿Por qué ese cambio?

Vimos necesario un cambio, porque efectivamente con el equipo de Carlin habíamos avanzado mucho y yo creo que me ayudaron mucho a seguir progresando, pero nosotros hicimos un entrenamiento con el equipo de Argenti y vimos mucho potencial. Ellos eran un equipo nuevo, entre comillas, porque eran un equipo anterior que había cambiado completamente. Entonces, tenía toda la data y videos de un equipo que había peleado por el campeonato antes y bastantes veces. Nosotros decimos que fue una muy buena opción y nos cambiamos para este equipo. Nos ayudaron muchísimo a pelear por el campeonato todo este año y obtener cuatro victorias, seis segundos y un tercero también.

—Al final, tuviste un año increíble y muy victorioso ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido en esta temporada?

La mejor experiencia fue en el circuito de Knockhill en Escocia. La pista es extraordinaria. Yo diría que es una de mis favoritas. Ahí tuvimos mi primera y segunda ‘pole position’ (primera posición para la partida), ya que tuvimos doble ‘pole position’ y, efectivamente, ganamos las dos carreras de tres carreras. Yo creo que ese fue un fin de semana que nos impulsó de nuevo a la pelea en el campeonato y fue gracias a ello que que mantuvimos la lucha hasta el final . Fue mi fin de semana favorito.

—¿Y la experiencia más complicada?

Bueno, también tuvimos fines de semana difíciles como en Oulton Park. Tuvimos muy buena velocidad como para pelear por el primer lugar, pero desafortunadamente en las dos primeras carreras tuvimos unas fallas y no pudimos ni siquiera empezar las carreras. Ahí perdimos muchísimos puntos y, efectivamente, eso complicó un poco. Después en la tercera carrera llegamos en el segundo lugar y pudimos recuperar ahí un poco de puntos, pero yo creo que a largo plazo, mirando en toda la temporada, yo creo que ese fue un fin de semana que nos afectó muchísimo .

—¿Cómo te sentiste en la última carrera del circuito en Brands Hatch?

Estábamos separados solamente por 12 puntos, entonces todo era completamente inesperado. Cualquier cosa podía pasar. Nosotros fuimos con una mentalidad positiva. Teníamos unos buenos resultados de antes y yo creo que simplemente íbamos al fin de semana a hacer lo mismo que habíamos hecho todo el año. Tuvimos una buena clasificación, que pudo ser un poco mejor, pero sí clasificamos bien delante de nuestro rival. En la primera carrera nosotros estábamos en tercer lugar y nuestro rival estaba en sexto, pero desafortunadamente sufrí un toque con mi equipo que me arrimó un poco de la pista y terminamos fuera en esa carrera. Perdimos muchísimos puntos, pero igual seguíamos en contención para la pelea del Campeonato y con dos carreras más para el final teníamos la oportunidad de poder llevarla a la última carrera y ahí podía pasar cualquier cosa. Desafortunadamente, en la carrera dos tuvimos un pinchazo leve en una de las llantas, nada muy serio, pero obviamente eso afecta mucho el performance del auto. Al final igual fue una muy buena campaña en todo todo el año. Simplemente estoy muy feliz de poder haber hecho todo lo que podía y que el equipo también haya hecho un trabajo extraordinario durante el año

Matías Zagazeta compitiendo en la F4 británica

—¿Qué consideras que faltó para conquistar el título?

Yo creo que el auto estuvo extraordinario. Obviamente como piloto después empiezas a revisar lo que pasó durante la temporada, pero al final no puedes cambiar el pasado. Simplemente, hay algunas cosas que yo creo que estuvieron fuera de mi control, como las dos carreras de Oulton Park o el pinchazo en en la carrera dos de la final. Pero bueno yo creo que de todo esto se aprende y es mejor aprenderlo a esta temprana edad que más adelante en mi carrera. De todo esto puedo recolectar toda la información e intentar aplicarla para la siguiente vez que me encuentre en una situación similar. Ya sabré cómo actuar y estaré más preparado.

—Fuiste el sudamericano con más podios en la competencia. ¿Qué significa eso para ti?

Estoy muy agradecido. Creo que la competencia ha sido muy difícil (...) La verdad es que estar dentro de los mejores pilotos sudamericanos me da mucha más confianza para seguir desarrollándome y seguir dando estos buenos resultados especialmente para el Perú. No se conoce de muchos peruanos que estén haciendo esto por el momento. Me da felicidad darle alegrías a los peruanos y espero que pueda seguir así por los siguientes años.

—¿Qué puertas te ha abierto este subcampeonato en tu carrera?

Ha sido un resultado súper importante. Esto me ha ayudado a mirar el paso hacia delante, hacia la siguiente categoría que viene para el 2022 . Nos ha abierto muchas puertas. Junto con mis managers, que son de Infinity, ellos son los que me ayudan a ver cuáles son mis siguientes pasos y con qué equipo entramos. Ellos nos han ayudado muchísimo desde el 2019, que iniciamos trabajando juntos, y la verdad es que estoy muy agradecido con ellos. Esto me ha abierto unas buenas oportunidades y estoy emocionado por ver qué nos trae el 2022.

—¿Qué sigue? ¿Qué tienes planeado?

Seguimos analizando las mejores opciones. Lo más probable es que compitamos en la Fórmula 3 regional, que es un campeonato que compiten muchas pistas de Fórmula 1, no al mismo tiempo, pero en las mismas pistas. Una de las pistas es en Mónaco y eso sí es junto con la Fórmula 1. Entonces es un calendario súper exigente y nos prepara para las categorías y competencias que se vengan en los años futuros. Yo creo que esta categoría nos puede ayudar mucho y en un auto obviamente más veloz y más completo que el Fórmula 4.

—¿Ya han conversado con alguna escudería?

Sí, ya estamos en conversaciones con diferentes escuderías. Ya eso es trabajo del manager y bueno, vamos a ver qué sale para la próxima temporada.

Matías Zagazeta tiene planeado competir en la Fórmula 3 regional

—Como dices, la exigencia en la F3 es mayor que la F4. ¿Estás preparado para asumir el desafío?

De todas maneras, es una categoría más exigente en muchos aspectos. En cantidad de pilotos, por ejemplo, en la Fórmula 4 británica éramos 17 y ahora en esta Fórmula 3 regional son 36. Es una grilla mucho más amplia con pilotos aún más experimentados y, obviamente, vienen los mejores pilotos de cada categoría de Fórmula 4, o inclusive pilotos que están repitiendo hasta por tercer año esta categoría. Entonces, te encuentras con muchos pilotos experimentados y de los mejores en el mundo. Además, los equipos son mucho más avanzados, los autos más desarrollados. Tienen unas potencias mucho más altas, más aerodinámica y mejores llantas también. Yo creo que cambia todo el paquete.

—¿Consideras que estás yendo en buen camino para conseguir tu sueño de competir en Fórmula 1?

Creo que efectivamente con el resultado que hemos obtenido este año, eso nos ayuda a impulsarnos y a dejar nuestro nombre afuera a todos los equipos que vienen en las siguientes categorías. Es completamente un objetivo que sí podemos lograr, el llegar a la Fórmula 1 . Hay que simplemente tomarlo paso a paso, categoría por categoría, y efectivamente necesitamos el apoyo de muchos auspiciadores y de algunas empresas que no quieran apoyar. Yo creo que si recibimos el apoyo, es completamente posible llegar a la Fórmula 1 y cumplir el sueño.

—¿Te sientes orgulloso de representar al país de forma óptima en una competencia automovilística tan grande como la que estás?

Estoy súper honrado de poder representar al Perú de esta manera, obteniendo buenos resultados y dejando el nombre del país dentro de los más altos en la Fórmula 4 británica. Ha sido espectacular y estoy intentando hacer lo mejor posible para representar al Perú de la mejor manera. Esperemos que sea así en los siguientes años que vengan hasta llegar a la Fórmula 1. Quiero convertirme en el primer peruano en la Fórmula 1. Sería una meta espectacular y un logro histórico. La verdad es que yo estoy súper feliz de poder representar a mi país.

Matías Zagazeta quiere ser el primer peruano en la Fórmula 1

—¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

De aquí a cinco años, el plan sería ya estar en la Fórmula 1 . Obviamente tenemos que pasar por otras categorías. El siguiente paso sería la Fórmula 3 regional, pero después de esto tienes la FIA Fórmula 3 (global) y la Fórmula 2 global, que son los dos pasos previos a la Fórmula 1. Estas categorías serían en la antesala la F1, o sea, es el mismo paquete en toda la mismas carreras y mismos circuitos. Ya estás en los ojos de los pilotos, equipos y jefes de equipos más grandes del mundo. Entonces, yo creo que de aquí en cinco años, la meta sería estar en la Fórmula 1.

