André Martínez se llevó la victoria en la sexta y última presentación de la Copa RallyMobil, que se llevó a cabo en el Ronex Park ubicado en Lurín. En la clase reservada a los autos de tracción integral y a bordo de su Ford Fiesta Rally3, Martínez condujo con soltura y enfrentó en la final a Raúl Orlandini, quien llegó a pocas décimas del piloto de Tracusa Racing.

El vencedor empleó un tiempo total de 3 minutos 03 segundos y 711 décimas, superando por apenas 0,910 a su escolta, Raúl Orlandini. El tercer lugar fue para Nicolás Fuchs, que aceptó el desafío de incluir en este evento al Toyota GR Yaris de reciente desarrollo propio, aprovechando la jornada para continuar descubriendo la unidad que estrenó en el Rally Caminos del Inca.

El vehículo de la escuadra Toyota Gazoo Racing fue compartido por el también reaparecido Kurt Zoeger, quien se lleva una mención especial por haberse adaptado rápidamente al auto y avanzar de manera sostenida en cada manga.

Los otros ganadores

Por otro lado, Beto Matos se llevó el triunfo entre los usuarios de máquinas de tracción simple con su Peugeot 208 Rally4, imponiéndose en la tanda decisiva al muy meritorio Elvis Mamani, piloto de un Toyota Corolla de tracción trasera que con gran ritmo se hizo lugar hasta dicha instancia. El tercer lugar le correspondió a Annia Cilloniz, con el mismo Toyota Corolla (tracción delantera) sobre el cual se adjudicó su división en Caminos del Inca.

Matos también se subió al Ford Fiesta Rally3 de su padre para acumular experiencia al volante del que será su medio mecánico a partir de 2027.

Entre los UTV la lucha también fue intensa y Óscar Montes se adueñó del triunfo con su Can-Am tras debatirse con Christopher Cross, quienes dejaron tercero a Josué Alayo.

RallyMobil 2026: André Martínez se impuso en la Copa de Campeones - Ronex Park.

Las Camionetas también aportaron su presencia como otras veces y la final fue una puja entre las Volkswagen Amarok T1 de Álvaro Silva y José Carlos Vallejo, quienes terminaron en los tiempos ubicándose en ese orden. Diego Navea, ya consagrado campeón RallyMobil con su JMC, se retiró del Ronex Park con el tercer mejor premio.

Hubo otras notas destacadas a lo largo del día. Mario Hart fue de la partida con un Ford Fiesta de la clase RC3, el ejemplar con el cual ascenderá de clase la próxima temporada. Hart hizo buenos tiempos y demostró una gran adaptación al coche polaco. Como sucedió con otros competidores, a veces el regado de la pista o una condición más favorable del piso, más o menos mojado según la instancia, influyó en los registros obtenidos. Con un Volkswagen Gol 1.6, el joven Nicolás Vega se sumó a los anotados y también consiguió parciales sobresalientes.

El líder del torneo en la categoría superior, Alex Heilbrunn, fue una de las ausencias más lamentadas, en virtud de su convalecencia física luego de un accidente en autogiro.

En los próximos días debería haber novedades en cuanto a la definición en la clase RC3. Teniendo en cuenta una particularidad del reglamento de la Copa RallyMobil, que otorga a los pilotos peruanos la posibilidad de sumar puntos extra en alguna fecha nacional de Chile o Ecuador.

Del 3 al 6 de diciembre, el Copec RallyMobil celebrará su última fecha en los caminos chilenos de Atacama con sede en Copiapó, donde un grupo de equipos peruano han recibido invitaciones para tomar parte de la carrera que se organiza en los vistosos tramos pertenecientes a una mina a cielo abierto.

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