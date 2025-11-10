El domingo 9 de noviembre, el Callao volvió a vivir una jornada inolvidable con la realización de la AVA Media Maratón del Callao & 10K by APM Terminals 2025, organizada por Peru Runners, que reunió a más de 4,000 participantes en un recorrido que combinó historia, deporte y orgullo chalaco.

La carrera contó con el valioso apoyo de la Marina de Guerra del Perú, la Municipalidad Provincial del Callao, la Municipalidad Distrital de La Punta, AVA y APM Terminals, instituciones que hicieron posible este evento que ya forma parte del calendario deportivo nacional.

El punto de partida y llegada fue la emblemática Escuela Naval del Perú, un escenario único que abrió sus puertas especialmente para esta competencia, brindando a los corredores una oportunidad exclusiva de conocer su historia desde adentro.

Durante el evento, los participantes disfrutaron de un circuito que recorrió lugares icónicos como la Fortaleza del Real Felipe, la Plaza de La Punta, tramos junto al mar y parte de la Costa Verde, en una mañana marcada por la energía, el compañerismo y el espíritu que define a esta carrera: “En esta ruta, nadie se rinde.”

Ganadores absolutos

En la distancia de 21K, los ganadores fueron:

Categoría general masculina:

Rene Pomallanqui Marcas - 1:07:26

Luis Angel Jimenez Cerron - 1:08:57

Ronald Quinto Fernandez - 1:11:58

Categoría general femenina:

Litamar Diaz Perez - 1:20:29

Yesica Yesbeth Granados Fermin - 1:21:02

Francis Janice Rojas Rodriguez - 1:24:59

En la distancia de 10K, los ganadores fueron:

Categoría general masculina:

Richar Calizaya Mamani - 33:23

David Nehemias Poma Coronel - 34:44

Bruno Rene Chuquista Nieto - 38:55

Categoría general femenina:

Yennifer Zulma Calvo Ccallo - 42:29

Roxana Rodriguez Silva - 42:41

Guadalupe Valentina Torres Aguirre - 45:47

Premio Chalaco: el Callao premiando al Callao

Uno de los momentos más esperados fue la premiación al mejor chalaco y a la mejor chalaca del 21K, un reconocimiento impulsado por APM Terminals y el Distrito del Callao para destacar a los corredores que representaron al puerto con orgullo.

Los ganadores fueron:Mejor chalaco: Mario Serrano Sandoval - 1:24:01Mejor chalaca: Carla Rodríguez Ríos - 1:35:19

Una celebración que une historia, comunidad y deporte

Para Peru Runners, organizador de esta edición, la AVA Media Maratón del Callao & 10K by APM Terminals es mucho más que una competencia: es una experiencia que conecta el deporte con la identidad del puerto y el legado de Miguel Grau.

“Queremos que cada corredor sienta que forma parte de algo más grande: de la historia del Callao, de su gente y de su energía. Esta carrera nació para celebrar el valor de Miguel Grau y el espíritu de un puerto que nunca se rinde”, señaló Alejandra Rodriguez Larrain, Gerente General de Peru Runners.

Con el mar como testigo y el corazón del Callao como punto de partida, esta edición fue un verdadero homenaje al esfuerzo y la perseverancia.

Un evento que demuestra, una vez más, que en esta carrera, nadie se rinde.