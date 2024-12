Una nueva medalla para el país. Con tan solo 18 años, Athalia Esther Aranda Ruiz ha logrado entregarle, esta mañana, la medalla de oro número 29 a nuestro país durante los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. Este nuevo triunfo se da en el deporte de wushu modalidad sanda categoría -56 kg femenina.

Bastó solo un round para que la joven peruana venciera a su contrincante venezolana Yanna Yasmar Araque Castellanos con un veredicto de superior técnica por parte de los cinco jueces, dando así por concluida la pelea y otorgándole la victoria a Aranda Ruiz. Esto debido a la amplia diferencia existente en el puntaje otorgado.

Athalia Esther Aranda Ruiz espera defender al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2027. (FOTO: Andina / Daniel Bracamonte).

“Durante toda la competencia lo único que tuve en mi mente es lo que mi profesor me dice siempre: si no puedes hacer un punto, no dejes que te lo hagan. Estuve tratando de hacer eso durante toda la competencia, hacer puntos y alejarme para poder asegurar el round. Espero poder participar en los Juegos del próximo año y llegar también a los Panamericanos”, resaltó.

Esta medalla se suma a la presea de plata obtenida ayer por Shirley Eliana Llontop Avedaño en wushu modalidad sanda categoría -60 kg. Ella logró vencer por 2-0 a la ecuatoriana Emily Veliz, asegurando su pase a semifinales donde cayó ante la venezolana Yosmairy Lara.

Continúan las pruebas

Las expectativas son altas para el equipo peruano en los próximos días, con una variada agenda de deportes entre los que se incluyen futsal, gimnasia, karate, frontón, entre otros.

Las personas interesadas en ser parte de esta edición de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, pueden conocer la programación completa de las competencias ingresando a www.bolivarianos2024.pe, y reservar sus boletos de manera gratuita en la web https://boletos.bolivarianos2024.pe/

Sobre los Bolivarianos del Bicentenario y el Proyecto Especial Legado

Los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 son una edición especial, que se realiza en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Ayacucho. Se desarrollarán del 28 de noviembre al 8 de diciembre con la participación de más de 1300 atletas.

El Proyecto Especial Legado tiene entre sus funciones el dirigir y ejecutar las acciones necesarias para la preparación y desarrollo de los Juegos que contarán con la participación de 10 delegaciones entre países integrantes e invitados por la ODEBO: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Panamá, Perú y República Dominicana.