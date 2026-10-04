El atletismo peruano celebró una jornada destacada en Chile gracias a Aydee Loayza y Nicolasa Condori. Ambas atletas se consagraron campeonas del Maratón de Viña del Mar 2026, luego de quedarse con las pruebas de 42 y 21 kilómetros, respectivamente, este domingo 4 de octubre.

Loayza fue la gran protagonista en la distancia mayor al completar los 42 kilómetros en 2h30min08s. Su registro no solo le permitió quedarse con el primer lugar, sino también establecer un nuevo récord del circuito y mejorar en casi cinco minutos la marca que había conseguido en la edición de 2024.

La victoria también representa un impulso importante para la cusqueña en el ranking sudamericano. Con este resultado, Loayza vuelve a ubicarse entre las diez mejores de la región, posición que podría permitirle integrar nuevamente el Programa Nacional de Maratonistas del Instituto Peruano del Deporte.

🇵🇪🏃‍♀️ ¡𝗔𝘆𝗱𝗲𝗲 𝗟𝗼𝗮𝘆𝘇𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗻̃𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗿! Nuestra compatriota se coronó campeona absoluta de los 42K del Maratón de Viña del Mar 2026 con un tiempo de 2:30:08, nuevo récord femenino del circuito. https://t.co/5Ru6bx1tjK — ipdperu (@ipdperu) October 4, 2026

En los 21 kilómetros, la bandera peruana también llegó al primer lugar gracias a Nicolasa Condori. La atleta nacional completó la prueba en 1h13min40s y sumó así otro triunfo internacional para nuestro país.

Los resultados fueron destacados por Óscar Fernández Cáceres, presidente del IPD, quien felicitó a ambas deportistas. El organismo resaltó además el trabajo conjunto con la Federación Deportiva Peruana de Atletismo para fortalecer la preparación de los atletas nacionales con miras a próximos desafíos, entre ellos los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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