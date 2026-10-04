Aydee Loayza y Nicolasa Condori conquistan el Maratón de Viña del Mar 2026. (Foto: IPD)
Aydee Loayza y Nicolasa Condori conquistan el Maratón de Viña del Mar 2026. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

El atletismo peruano celebró una jornada destacada en Chile gracias a Aydee Loayza y Nicolasa Condori. Ambas atletas se consagraron campeonas del Maratón de Viña del Mar 2026, luego de quedarse con las pruebas de 42 y 21 kilómetros, respectivamente, este domingo 4 de octubre.

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