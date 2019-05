Ayrton Senna: 25 años sin la leyenda brasileña de la Fórmula 1 | VIDEO

Por Marco Quilca León



“¿Por qué no nos retiramos y nos vamos a pescar?”. La pregunta, una broma con algo de seriedad y premonición escondida, se la hizo Sid Watkins a Ayrton Senna el 30 de abril de 1994. El médico de los pilotos, quien falleció el 12 de setiembre del 2012 y fue uno de los mejores amigos del brasileño, muy en el fondo presentía que algo iba a ocurrir al día siguiente. Y era normal. El momento en el que conversaron fue después de la muerte de Roland Ratzenberger. El austríaco perdió el control de su coche en la prueba de clasificatoria del Gran Premio de San Marino y chocó frontalmente contra un muro.

Ayrton Senna habla con el médico de la Fórmula 1, Sydney Watkins, después del accidente de Roland Ratzenberger. (AFP)

Ni bien se enteró de lo sucedido, Senna, con el liderazgo que le daban sus tres títulos mundiales, se subió a un coche de seguridad y condujo hasta el lugar donde los médicos intentaban salvarle la vida a Ratzenberger. El brasileño solicitó a la organización la suspensión de la carrera del día siguiente. La respuesta fue un no rotundo.

Desde el circuito llamó por teléfono a su novia, Adriane Galisteu, con quien llevaba un año de relación. “No quiero correr”, le confesó con cierto temor. Sin embargo, la negativa de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) a suspender la carrera hizo que le contestara a Watkinds “no puedo retirarme”. Ayrton Senna falleció el 1 de mayo de 1994, durante el Gran Premio de San Marino. La curva de Tamburello fue el final de un mito, de un brasileño convertido en icono mundial.

Un hombre lee los titulares de los periódicos en un quiosco el 2 de mayo de 1994 mientras el país entero lamenta la muerte de Ayrton Senna. (AFP)

Senna era el segundo hijo de una familia de clase media compuesta por cinco personas. En un país donde se encuentran futbolistas por doquier, él prefirió las ruedas. “Quería correr, y por eso prestaba atención en el colegio para que los deberes no le quitaran tiempo”, dijo su madre Doña Neyde en el documental “Senna” del británico Asif Kapadia. Ayrton le había prometido a su progenitora retirarse de la F1 cuando ganara su primer campeonato mundial. Pero no lo cumplió. Se subió al podio hasta en tres oportunidades.

Antes de engañar a mamá ‘Beco’, como lo llamaban, Senna asombró a todos en Brasil ganando torneos locales. Luego llegó la oportunidad de correr en Europa. En el Campeonato del Mundo de Karting, en 1978, no le fue como esperaba. Durante la competencia llovió mucho y él no pudo controlar bien su coche. De esa época le quedó la destreza para saber los secretos de conducir con la pista mojada. ¿La razón? Entrenó varios días bajo esas condiciones.

Luego de estar varios años dedicado al entrenamiento y aprendizaje en Inglaterra, entró en la Fórmula 1, en 1984, con el equipo de Toleman, un auto que no estaba destinado a grandes cosas. Pero llegó la carrera de Mónaco. Y en la Costa Azul suele llover, como aquel 3 de junio. Arrancó en el puesto 13, y al cabo de poco tiempo empezó a escalar posiciones de manera sorprendente.

La organización, por las malas condiciones y la pésima visibilidad, decidió terminar la carrera. Pero Senna hizo caso omiso y siguió. Empapado por la fuerte lluvia, terminó en el segundo puesto a siete segundos del líder, Alain Prost. Fue entonces, en Mónaco, que el brasileño se ganó el apodo de ‘El rey del Principado’, aunque también fue el inicio de una de las rivalidades más grandes en la historia de la F1: Senna-Prost.

-Rivalidad y primer título-

Ayrton Senna y Alain Prost protagonizaron una de las máximas rivalidades en la Fórmula 1. (Vídeo: Youtube / Foto: AP).

Meses después de aquella carrera pasó a la escudería británica Lotus, donde estrenó su palmarés. En el GP de Portugal, nuevamente bajo la lluvia, Ayrton logró la primera 'pole position' de su carrera en la F1. Y al día siguiente, su primera victoria.

Entre 1985 y 1987, Senna vivía las mejores etapas desde que llegó al Gran Circo. Llegaron victorias tras victorias. En 1988 fichó por McLaren. El equipo británico tenía como figura justamente a Alain Prost, quien había sido campeón mundial en el 86. “Tenemos a los dos mejores pilotos del mundo”, exclamaba con orgullo el entonces jefe de la escudería, Ron Dennis. En la presentación de los dos pilotos, Prost dijo “se puede empatar” con una forzada sonrisa. “No, solo puede ganar uno”, replicaba Senna en claro reto al ‘Profesor’.

El Gran Premio de Mónaco de 1988, como aquel 3 de junio de cuatro años atrás, fue el punto de quiebre para ambos. En el documental “Senna” se logra ver que el brasileño iba primero y su equipo le dice por radio: “Llevas mucha ventaja, ¡frena!, ¡frena!, ¡frena!”. Pero no lo hizo. “Quería humillarme, demostrar que era el mejor”, se quejaba Alain. Ese mismo año, en Japón, en medio de una fuerte lluvia (por si fuera poco), Senna se proclamó campeón del mundo por primera vez y la fiesta se apoderó de Brasil.

En 1989 la relación Senna-Prost empeoró a tal punto que ni se miraban. En Japón, la última competencia del año era decisiva para que Prost ganara el título mundial: si Senna no acaba la carrera, él se proclamaría campeón. El ‘Profesor’ era consciente de ello y en la vuelta 46 chocaron. Senna se repuso y volvió. Sin embargo, según los reglamentos de la FIA, lo hizo por un lugar prohibido y Prost se subió al podio. “Me han tratado como a un criminal”, lloraba el brasileño.

La guerra entre ambos pilotos era abierta y sin tregua. Incluso discrepaban en lo metafísico. “Cree que no se puede matar porque cree en Dios y eso es un peligro”, declaraba Prost; mientras, Senna contestaba: “No soy inmortal, claro que sé que corro peligro”.

La emoción de Lewis Hamilton al recibir el casco de su ídolo, Ayrton Senna. (Vídeo: Fórmula 1 / Foto: AP).

-Una nueva década, campeonatos y otro mal presagio-

En 1990, en España, durante unos entrenamientos, el piloto inglés Martin Donnelly sufrió un espectacular accidente en el que su cuerpo quedó tendido en medio de la pista. Senna se acercó y no ocultó su nerviosismo. “Se me pasaron un millón de cosas por la cabeza, pero no iba a renunciar a mi pasión”, dijo después.

Un año después, en su Brasil, Ayrton ganó su segundo Mundial. Ante un circuito totalmente abarrotado y con cánticos en contra de Prost, Senna le daba una alegría inmensa a su país, que por ese entonces vivía en plena depresión y se colgaban de él como una salvación. Luego de cruzar la meta, el brasileño lloraba. No podía moverse. Se desmayó debido al gran esfuerzo físico que realizó en la carrera. Tuvieron que sacarlo del coche. “Él [Dios] me ha dado esta carrera, tenía que acabar primero”, dijo aduciendo dolor.

En Brasil, Ayrton Senna consiguió su segundo título mundial de la Fórmula 1. (Foto: AFP).

En 1991, en el Gran Premio de Australia, Ayrton Senna se subió por última vez en su vida a un podio. En las imágenes de la premiación se puede observar que se sentó en el cajón. Disfrutaba el momento como si fuera su primera vez. Tal vez como si inconscientemente supiera que no volvería a ganar otro Mundial.

En 1994 dejó McLaren para recalar en la escudería Williams. Senna, purista como pocos, se quejaba constantemente de la evolución electrónica en la Fórmula 1. “Son menos estables y más difíciles de pilotear”, decía de su nuevo coche tras los primeros entrenamientos.

-Y llegó San Marino-

Si uno repasa lo que fue ese fatídico fin de semana, Ayrton Senna tuvo enfrente varios avisos de lo que sucedió después. Repasemos uno por uno:

Viernes 29 de abril: Rubens Barrichello se estrelló contra las barreras de la variante Bassa, tras perder el control de su Jordan a más de 220 km/h. El monoplaza dio varias vueltas de campana y el piloto brasileño quedó inconsciente.

Sábado 30 abril: Roland Ratzenberg perdió una rueda delantera de su coche y se estrelló contra una barrera de hormigón de forma casi frontal, muriendo al instante.

El emotivo vídeo del último adiós de Ayrton Senna. (Vídeo: Youtube / Foto: AP).

Domingo 1 mayo: Un día después de decirle a Sid Watkins que no podía retirarse, Ayrton Senna leyó la biblia. En la carrera iba primero tras siete vueltas cuando entró a la curva de Tamburello. El choque fue seco. Ron Dennis lloraba. Alain Prost se agarraba la cabeza. Nadie lo podía creer. Las imágenes, hasta el día de hoy son impactantes.

Senna no tenía ni un hueso roto, a pesar de lo fuerte que fue el accidente. “Suspiró y su cuerpo se relajó. No soy religioso, pero pensé que su espíritu salía de su cuerpo”, dijo Watkins, uno de los primeros en llegar y que ahora seguro está junto a él. Su féretro recorrió Sao Paulo, su ciudad natal, en un camión de bomberos, mientras una multitud lloraba su muerte.

Como cada primero de mayo el mundo conmemora la muerte de Ayrton Senna, una leyenda de la Fórmula 1 que llevó tanta alegría como el fútbol a todo un país en medio de una época oscura.

¡Siempre estarás en nuestros corazones!



Un joven fanático de Ayrton Senna deja flores en las puertas de la fábrica de Williams-Renault en Didcot, Gran Bretaña, el 3 de mayo de 1994. (AFP)

