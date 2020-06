Backlash 2020 tendrá importantes luchas y una de ella será la de Randy Orton contra Edge que apunta a ser una de las mejores peleas en la historia. Sin embargo, Backlash se caracterizó por ser el evento posterior a Wrestlemania y en él se daba continuidad a rivalidades que surgieron en el magno evento, por esta razón antes se realizaba en mayo.

En el año 2000, HHH enfrentaba a The Rock con Shane McMahon como árbitro especial. La pelea tuvo diversas intervenciones a favor de HHH, pero la participación de Stone Cold fue clave para ayudar a The Rock a conquistar el título aquella noche en el evento estelar. Previo a este choque, Dean Malenko y Scotty Too Hotty regalaron un combate atractivo que sorprendió a los asistentes.

En el año 2004, las miradas apuntaban al evento estelar entre Chris Benoit, Shawn Michaels y HHH. Esta pelea terminó con una victoria de Benoit vía sumisión, pero sin duda hubo otro combate que se llevó todas las miradas. Randy Orton y Cactus Jack se enfrentaron en una lucha de reglas extremas donde se repartieron golpes con todo tipo de objetos. Randy Orton ganó y marcaba un camino en su carrera como luchador joven.

En el año 2007, dos peleas se quedaron con las miradas del público. Previo al evento estelar, Undertaker y Batista se enfrentaban por la cláusula del título que perdió ‘La bestia’ en Wrestlemania. En un Last Man Standing Match, no hubo ganador porque ambos impactaron contra la parte inferior del escenario y no se levantaron al finalizar el conteo de 10. En el último combate de la noche, John Cena se enfrentaba a Shawn Michaels, Randy Orton y Edge por el título de WWE y una acción fortuita permitió que John Cena retenga el título cuando HBK le aplicó una patada biónica y cayó encima de Edge para terminar la cuenta de tres.

