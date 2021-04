Bad Bunny se levantó esta mañana y no pudo entonar su canción “Estamos Bien” tras su combate en WrestleMania. El cantante de reconocidos temas como “Booker-T” o “Safaera” cumplió con su sueño de niño y debutó en WWE. Junto a Damian Priest, vencieron a The Miz y Jhon Morrison en una de las mejores luchas de la primera noche de la ‘Vitrina de los Inmortales’. No obstante, en su cuenta oficial de Instagram, el artista urbano mostró los moretones en su cuerpo tras el combate.

Bad Bunny entrenó por cuatro meses en el Performance Center junto a Drew Gulak para pulir sus habilidades dentro del ring. Incluso, el ‘Conejo Malo’ se mudó a Estados Unidos para participar activamente en la storyline con The Miz.

El cantante tuvo uno de las mejores entradas en la noche 1 de WrestleMania con mucha pirotecnia y un camión gigante, el mismo que aparece en la portada de su último disco ‘El último tour del mundo’. Tras ello, el ‘Conejo’ no se escondió y mostró minutos de mucha calidad.

Foto: Bad Bunny

Si bien no es un luchador profesional, demostró mucho temple y tener una técnica decente, quizás la mejor en una estrella fuera del mundo profesional de la lucha libre. Bad Bunny se lució con una impresionante llave contra Jhon Morrison y también con una plancha voladora.

Según puso en redes sociales, el triunfo frente a The Miz y Morrison significó la ‘mejor noche de su vida’. Tras finalizar el combate, junto a Damian Priest, celebraron dentro y fuera del ring la victoria con pirotecnia y el rugido del público presente en Tampa.

Bad Bunny debutó con triunfo en WrestleMania

Un día después, el cantante sufrió los estragos del combate. En su cuenta oficial de Instagram, Bad Bunny mostró los moretones que le quedaron en el cuerpo tras la pelea en WrestleMania 37.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...