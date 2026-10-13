Una camiseta roja con el número 23 que Michael Jordan utilizó durante las Finales de la NBA de 1998 fue vendida por 14 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para cualquier objeto de colección vinculado al básquet. La transacción privada fue realizada por Hunt Auctions, casa de subastas de Pensilvania.

El comprador fue Ron Firman, coleccionista e inversor inmobiliario de Miami, quien destacó el significado de adquirir una prenda utilizada por una de las mayores figuras de la historia del deporte. “Michael Jordan fue un jugador increíblemente talentoso que es admirado en todo el mundo. Estoy muy emocionado por la compra”, expresó el nuevo propietario.

La camiseta corresponde al segundo partido de las Finales de 1998, disputado el 5 de junio ante Utah Jazz. Jordan y los Chicago Bulls se quedaron con la victoria para igualar la serie y posteriormente se consagraron campeones por sexta vez en la historia de la franquicia, tras imponerse 4-2.

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El precio alcanzado refleja también el creciente valor de los objetos relacionados con la última temporada de Jordan en Chicago. David Hunt, presidente de Hunt Auctions, señaló que los accesorios que el deportista utilizó en esa ocasión son comparables con piezas de arte icónicas, mientras que la serie documental The Last Dance también impulsó el interés por artículos de aquella campaña.

La nueva venta se suma a otras operaciones millonarias protagonizadas por camisetas de Jordan. El mes pasado, una prenda utilizada en el tercer partido de aquellas Finales fue vendida por US$12,3 millones, mientras que en 2022 otra camiseta correspondiente al primer encuentro alcanzó los US$10,1 millones.

Pese al récord para un objeto relacionado con el básquet, la camiseta de Jordan todavía no es la prenda deportiva más cara de la historia. Ese registro pertenece a una camiseta utilizada por Babe Ruth durante la Serie Mundial de 1932, que alcanzó los US$24,12 millones.

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