Camiseta de Michael Jordan rompe récord histórico y se vende en 14 millones de dólares. (Foto: NBA)
Camiseta de Michael Jordan rompe récord histórico y se vende en 14 millones de dólares. (Foto: NBA)
Por Redacción EC

Una camiseta roja con el número 23 que Michael Jordan utilizó durante las Finales de la NBA de 1998 fue vendida por 14 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para cualquier objeto de colección vinculado al básquet. La transacción privada fue realizada por Hunt Auctions, casa de subastas de Pensilvania.

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