Tras el reciente anuncio en Ayacucho, en donde el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, anunció al básquetbol en el programa de los próximos Juegos Bolivarianos y saludó el compromiso del presidente del IPD, Federico Tong, en normalizar la situación de la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FPDB) para que ingrese a la competencia, te presentamos la realidad de esta disciplina en el país.

Con una una deuda de más dos millones de soles –con intereses por definir con SUNAT- y diferencias entre la Liga de Basketball de Lima, una liga primordial del país, con la FDPB, a quien el IPD aún no reconoce a su Junta Directiva, la pregunta cae de madura. ¿Qué se está haciendo para volver a FIBA? ¿Podremos estar en los Juegos Bolivarianos? Y ¿por qué el IPD no da una respuesta en cuanto a la situación de la FDPB?

La comunicación de FIBA con el COP

Hace más de cuatro años, el 18 de junio de 2021, FIBA envío un mail al Comité Olímpico Peruano para invitar al COP y otros stakeholders del básquet peruano para reunirse con la Federación Internacional de Baloncesto, en pro de discutir y preparar los pasos para formar una nueva Federación y, por ende, recuperar el estatus de miembro afiliado del baloncesto mundial. Pasó el tiempo, llegó el reconocimiento de una Junta Directiva (2021-2024) y nada cambió a la fecha.

El pasado martes 7 de enero de este año hubo una reunión convocada por el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Federico Tong; con el presidente del COP, Renzo Manyari; el que podría ser o no el actual presidente de la FDPB, Víctor Cisneros; el entonces vigente presidente de la Liga de Basketball de Lima, Percy Acosta, y representantes del Renade (Registro Nacional del Deporte) para mostrar los pasos de la reafiliación internacional; sin embargo, la postura de Lima siguió siendo clara: no reconocer a la presente Junta Directiva de Cisneros (tampoco lo hizo el IPD con el paso del tiempo), convocar a una Mesa de Trabajo y generar nuevas Elecciones en la Federación.

¿La diferencia retrasó los avances para la reafiliación con FIBA? Meses atrás, dos fuentes le habían asegurado a DT que no, pero la incertidumbre recayó tras la última Asamblea de FIBA de mayo último, en donde el Perú ni siquiera estuvo en agenda, más allá de un oficio del presidente Federico Tong al Jefe de Asuntos Jurídicos del ente internacional (Jaime Lamboy) con copia a Ricardo Vairo, presidente de la Confederación Sudamericana de Básquetbol del 19 de abril.

Víctor Cisneros, el que podría ser o no el actual presidente de la FDPB, aseguró vía mail que los últimos dos años de su gestión sirvieron para retomar contacto con FIBA y desarrollar una hoja para la reafiliación. “Nuestro primer mandato ha sido corto (noviembre de 2022 a diciembre de 2024). En los dos primeros años, reactivamos la organización, impulsamos el trabajo de las ligas y restituimos las competencias nacionales. Después de casi cuatro años de para, hemos podido relanzar la Liga Nacional Masculina y Femenina y llegamos a contar con hasta 40 equipos por categoría. El universo de jugadores dentro del país es de aproximadamente 10,000 jugadores federados distribuidos en 47 ligas afiliadas y más de 400 clubes”.

En cuanto al proceso de reelección, ¿qué afirmaba cuando se le consultaba sobre la carencia de validez e ilegalidad, como aseguran desde la Liga de Basketball de Lima? “He sido respaldado por más de 40 ligas afiliadas. Si bien es cierto el 27 de diciembre (curiosamente un día antes de nuestro proceso eleccionario) se emitió la Resolución de Presidencia N° 141-2024-P/IPD que eliminaba la inscripción en el Renade de nuestro consejo directivo, afortunadamente, el IPD corrigió el error y el 30 de diciembre emitió la Resolución de Presidencia N° 145-2024-P/IPD donde dejaba sin efecto la Resolución de Presidencia N° 141-2024-P/IPD. Por tanto, el proceso se efectúo cumpliendo los requisitos necesarios, cuenta con la legalidad y, sobre todo, la legitimidad necesaria”.

¿Y qué pasaba con las conversaciones con FIBA? “Referente a la reafiliación, este ha sido un proceso que se inició con una hoja de ruta en el 2022. El proceso incluía la modificación de nuestros estatutos de acuerdo las pautas de la Federación Internacional de Baloncesto. FIBA ha definido una versión final. En esa línea, y si no surge nada nuevo, es probable que, en el primer semestre del año, FIBA pueda darnos la esperada reafiliación. Si así sucede, podremos competir desde este 2025 en torneos internacionales”.

Sin embargo, eso no ha pasado hasta la fecha y el IPD ni siquiera ha ratificado a su Junta Directiva tras seis meses. DT buscó la respuesta del IPD, pero nos comentaron que el tema se encuentra en asesoría jurídica para el reconocimiento o nombramiento de Grupo de Trabajo de la FDPB.

La postura de la Liga de Lima

El 5 de diciembre del pasado año, a través de una Resolución N° 000963-RENADE-DNCTP/IPD, el IPD dejó sin efecto el Renade de la Liga de Basketball de Lima y, por tanto, quedó desafiliada de la FDPB. No obstante, el actual el presidente de la Liga de Lima, César Eyzaguirre respondió que ya ingresaron los documentos para estar en el Renade. “Ahora, ya la consideración si es afiliado o no, son temas administrativos. El mandato ha sido inscrito y vamos a presentarlo para que se nos reinserte y se nos vuelva a inscribir en el registro del IPD”.

Tocando el tema de la FDPB, el mandatario de la Liga de Lima respondió fuerte: “En abril, viajé a Argentina para tener una reunión con el presidente de FIBA América y me dijo: ”César, la ruta para desarrollar es que haya una mesa de trabajo’. Quién puede nombrarla es el IPD: tiene las facultades y el marco legislativo para poder nombrarlo para ordenar la casa, sentando a quienes realmente hacen baloncesto. Y cuando digo realmente hacen baloncesto, que no sean 40 a 50 personas que llegan a Lima en un bus para poder este tomarse una foto con unos polos iguales, eso no son ligas. Las ligas son las que desarrollan la actividad de las bases: 13, 15, 17, 19 21-23 años y las categorías mayores. Calculo que, a nivel nacional, siete u ocho están realmente en esa categoría, no 40”.

¿Qué sostiene en cuanto a la última Junta Directiva que no ha sido ratificada por el IPD? “Las últimas elecciones fueron irregulares. Han pasado seis meses y no han sido ratificados por el IPD. Entendemos que los documentos fueron presentados ni bien hicieron su elección del 28 de diciembre, estos están en stand-by. Me imagino que estaban esperando que se juntaran algunas condiciones que no se están cumpliendo. Ofrecieron al IPD llegar a mayo con la reafiliación y no estuvimos agendados. No se está avanzando. Yo creo que hasta el mismo señor Federico Tong ha sido engañado. El IPD tiene la sartén por el mango y tiene que nombrar a un grupo de trabajo”.

La respuesta de la FDPB

¿Cuál es la solución? La Liga de Lima plantea dos puntos: una salud contable, deportiva y representativa para regresar al ámbito internacional y un grupo de trabajo que reúna a todos los stakeholders del básquet peruano. “El presidente de FIBA América me dijo que en la medida que se tome la decisión política, es decir, que el IPD nombre del grupo de trabajo, nosotros podemos mandar un veedor todos los meses hasta que ocurra. Y tener un veedor es no para venir a Lima a comer rico, sino para ir a las provincias e identificar realmente quiénes están desarrollando el baloncesto peruano. Nosotros tenemos balances, redes sociales, planillas de juego, reportes de los árbitros, entrenadores, equipos, base de datos, etc.; los otros, no”.

“Semanalmente estamos cumpliendo 65 partidos. ¿Cuál es la actividad que tienen los otros? Nosotros obligamos a nuestros asociados que juegan en Primera, de que esté tengan en las categorías formativas, sino no pueden participar. Hoy en día, la Liga tiene 12 asociados y estos son los equipos que mayor participación tienen o mayor presencia en las categorías formativas. Tenemos comunicación con la Liga de Cusco, Chincha, Ica, Ayacucho, Trujillo, Cajamarca. Son siete u ocho las que hacen básquet a nivel nacional, no son más”, concluyó.

A la espera de qué pasará con el básquet peruano

Hace nueve años, tras un irregular proceso electoral, el IPD señaló diez observaciones a la Junta Directiva de Javier Quezada, quien había ganado las elecciones en 2016. Al no poder levantarlas, el organismo público designó -en ese entonces- un grupo de trabajo, comandado por el exbasquetbolista olímpico Ricardo Duarte, para que la Federación no quede acéfala.

Tras varias solicitudes con Sunarp, FIBA otorgó un plazo –tiempo después- para que la FPDB retirase títulos pendientes de inscripción -en aquel momento- en Registros Públicos, con el fin de que se elija un consejo directivo. Llegado el día, y tras no ver ningún avance entre las partes (FDPB, COP, IPD, Grupos de Trabajo), el Comité Ejecutivo de FIBA determinó que la conducta de la FDP constituía una violación en los Estatutos Generales de FIBA, llevando a su suspensión y desafiliación.

“FIBA hizo esfuerzos y le dio oportunidades para que el básquet arreglara sus problemas. En su momento, FIBA envío al señor Bedoya, presidente de la Comisión Sudamericana, que vino a mediar en representación de FIBA. Pasó el tiempo, se acercaban los Panamericanos y FIBA suspendió porque no se honró el compromiso que se había con la habilitación del registro. No podíamos participar, pero seguíamos perteneciendo a FIBA. Posteriormente, nos expulsaron. Una vergüenza. Nos sentimos muy mal. En el tiempo, alguien tiene que responsable en el básquet. Se sabe quiénes son”, indicó Duarte.

Veamos cuál será el desenlace. Hace más de seis años no hay básquet internacional, veamos cómo termina esta historia, que ojalá acabe pronto. Eso es lo que los amantes de este deporte pedimos: que haya representación internacional para aumentar así la competencia. La pelota está en cancha del IPD.

Los resultados deportivos de Perú como Selección de Basket. (Diseño: Christian Marlow)

Las deudas de la FDPB con la Sunat