Bastián Arévalo dio un paso gigante en las Surf City El Salvador ALAS Global Finals 2025 al clasificar a la final de la categoría Sub 18, consolidándose como una de las grandes promesas del surf juvenil latinoamericano. El tablista peruano mostró solidez, lectura precisa de las olas y una confianza que ha ido creciendo a lo largo del campeonato en La Libertad, uno de los escenarios más exigentes del circuito.

En una semifinal cargada de intensidad, Arévalo protagonizó una actuación memorable. Supo esperar las mejores series y, cuando llegó su momento, aprovechó cada sección con maniobras fluidas y agresivas que elevaron sus puntajes. Su estrategia inteligente y su temple para responder ante la presión fueron determinantes para superar a rivales de alto nivel y asegurar su presencia en la última ronda.

Ahora, con el boleto a la final en mano, Bastián se prepara para el desafío más importante del torneo. La comunidad del surf peruano sigue de cerca su desempeño, confiando en que pueda cerrar su participación con una actuación histórica. Si mantiene el nivel mostrado, Arévalo está en condiciones de pelear por el título y dejar en alto el nombre del Perú en esta edición de las ALAS Global Finals.