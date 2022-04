Para Camila el contacto con el mar y las olas es fundamental para un estilo de vida saludable. Sigue la inspiración y ejemplo de su padre, Ricardo Bouroncle, dueño de la reconocida marca peruana BOZ, empresa que se dedica a la fabricación de wetsuits desde 1972. Dichos productos eran especialmente para varones, ya que en ese entonces la poca demanda femenina no le permitió explotar mejor ese sector. Sin embargo, los tiempos han cambiado y, Camila hoy con 26 años, emprende junto a Milagros su madre una marca propia de wetsuits femenino llamado BeachPlease.

Si hay que remontarse a un punto de partida, primero debemos contar la romántica historia de Milagros Morales y Ricardo Bouroncle en el año 1993. Él se encontraba laborando en la primera tienda BOZ en el distrito de San Isidro; mientras que ella acompañaba a una amiga suya en el mismo lugar. Ante la belleza de ‘Mila’, recuerda Ricardo, fue inevitable preguntar quién era para luego buscar y encontrar el número del teléfono de su casa en las viejas páginas blancas de Telefónica. El coqueteo en tiempos antes del WhatsApp, digamos. Así surgió un gran amor entre ambos. Los años afianzaron la relación y, con ello, nació Camila, dando inicio a toda una travesía familiar dedicado a su gran pasión por estar cerca al mar.

Conforme Camila iba creciendo, se fue dando cuenta que el surf también era un deporte de mujeres. Pero no fue hasta que Sofía Mulanovich se convirtió en la “Reina Sofi” ganando el Mundial ISA del 2004 que se volvió una necesidad en el mercado. Las chicas también debían tener su propia vestimenta para entrar al mar. Más de diez años después del primer triunfo internacional de la mejor surfista peruana de nuestra historia, BeachPlease se convirtió en realidad como la marca de wetsuits que se preocupa por la comodidad, durabilidad y elegancia en el producto.

Camila con los trajes que ella misma fabrica. (Foto: Jorge Cerdán) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

“ Después de lo de Sofía, cada vez, año a año, empezó a incrementarse la presencia femenina en el surf. Ya desde el 2010 era muy notorio que más chicas practicaban el deporte . Ya teníamos toda la experiencia de cómo fabricar los wetsuits, y teníamos una línea para chicas, pero no estaba muy explotada. Entonces, cada vez más chicas empezaban a correr tabla y sacamos una línea más especializada. Ahí empezamos a crear esta nueva línea, la idea la empezamos a trabajar desde el 2014 y a principios del 2015 ya lanzamos la marca”, nos cuenta Camila, founder de BeachPlease.

Bajo la idea de vender wetsuits especializados para mujeres, madre e hija decidieron poner en marcha el funcionamiento de la empresa. Primero se alojaron junto a la tienda BOZ en Miraflores, ocupando todo el segundo nivel. Sin embargo, a raíz de la pandemia, la empresa de la familia Bouroncle se mudó al taller ubicado en Chorrillos, dividiendo el espacio de ambas marcas para su comercialización. Luego de la complicada situación, las ventas incrementaron conforme se abrieron las posibilidades de practicar surf.

“Tenemos nuestra única tienda, nuestra tienda principal, es nuestro Factory shop. Tenemos nuestro taller a la espalda. Nos ayuda en el tema de, por ejemplo, personalización del traje, y lo podamos hacer de una manera mucho más rápida, mucho más directa. Nosotras, además, hacemos servicios de reparación de wetsuits de nuestra marca. Y también ayuda muchísimo si es que necesitan ver temas de reparación, llamar al taller y trabajar en conjunto para mantener a la empresa unida”, comenta Camila.





Productos ecoamigables

Debido a su gran amor por la naturaleza y el mar, la marca se enfoca en poder plasmar consciencia por el impacto ambiental a través del uso del producto. Con ello, los wetsuits fabricados en BeachPlease tiene como material principal el neopreno hecho con base a una piedra caliza (Limestone Neoprene), esto a diferencia del neopreno tradicional se encuentra libre de petroquímicos que suelen ser dañinos para el medio ambiente.

“El neopreno que utilizamos es excelente. Permite una super flexibilidad, además de un super abrigo y durabilidad también, de paso que ayudamos a proteger el medio ambiente. Ya no se usan petroquímico, cuando se tiñen las telas, no se usa agua para el teñido, sino, simplemente, el pigmento se infunde, entonces ya no se contamina el agua. También utilizamos caucho reciclado”

Según el portal español Buva Concept, se estima que cada año se tiran 250 toneladas de neopreno tóxicos a la basura. Razón por la que un surfista produce alrededor de 10 toneladas de CO2 al año solamente surfeando, reveló Tobias Schultz en su proyecto ‘The Surfboard Cradle-to-Grave’. Sin embargo, al usar el material reciclable y ecoamigable en las prendas podría ayudar a reducir las emisiones de CO2 en más de 70% por wetsuit.





Diseño y comodidad para todas

El estilo y la elegancia no podían faltar, mucho menos a la hora de lanzarse al mar. A pesar de culminar sus estudios en la carrera de Marketing, Camila descubrió una de sus otras pasiones a través del dibujo, impregnándola en los más aclamados diseños de la marca. Muchos de ellos incluyen gran variedad de la cultura peruana, sin perder de vista un estilo juvenil que las caracteriza desde la visualización del logo. “Se nos ocurrió la ‘sirenita’ porque es un concepto de que cuando uno se mete al mar se siente una sirena. También por tener un tema más juvenil para enganchar a la marca”.

“Me encanta todo el tema artístico, y es por eso que sacamos ediciones limitadas cada año en el que hacemos prints distintos que tienen diferentes dibujos en el traje para que sean más especializados. Yo misma he hecho algunos prints o los he hecho en co creación con diseñadores gráficos. Hasta hemos hecho colaboraciones con artistas peruanas como con Caro Paz y Laura Cuadros para sacar versiones especiales de los trajes”.

Nos hay moda que incomode, ni estilo que no lo permita. Es así que, pensando en el gusto de todo tipo de público, BeachPlease cuenta con gran variedad de wetsuits. Eso sí, tal como recomienda Camila, deberá ser tomando en cuenta el uso requerido del producto de acuerdo a la modalidad de surf y el clima donde se practique el deporte.

“Lo hacemos al gusto de la persona y también tenemos wetsuits para cada temporada y ocasión. Todo tipo como cortes bikinis con manga a cero, o wetsuits que te cubren todo el cuerpo, pero son de verano porque mezcla licra con el neopreno del material más delgadito, pero sí te protege del sol, viento y malaguas . También, claro nuestros wetsuits de invierno que ya te cubren todo el cuerpo, son de mayor grosor y tienen una confección especial. Todos son probados por nuestros team riders antes de ponerlo en venta”.

“Como los wetsuits te tienen que quedar como una segunda piel, de todas manera, los cortes van a ser completamente diferente porque las chicas generalmente tenemos la espalda tan ancha como los hombres, más piernas, entre otros. Entonces tenemos que asegurarnos que quede muy ergonómico al cuerpo”.

Es así como Camila y Milagros buscan generar un gran impacto social en tener mayor presencia de representantes femeninos en el surf, además de seguir incentivando deporte nacional. Con mucha expectativa a seguir creciendo en la empresa familiar, las fundadoras de BeachPlease animan a niñas, jóvenes y adultas a ser capaz de vencer sus miedos y disfrutar del encanto de las olas.