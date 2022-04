Becky Lynch a El Comercio: “Nadie puede dudar que soy la mejor luchadora de la historia de WWE”

Conforme a los criterios de Saber más

La mañana del viernes, en la sala de conferencias del Omni Hotel, en Dallas, todo cambió cuando ingresó Becky Lynch. La actual campeona de Raw impuso su presencia solo con su imagen: un atuendo de color marrón claro con detalles llamativos que capturaron la atención de toda la prensa. Con un mánager de WWE al lado, la irlandesa se dispuso a atender a todos los medios, dejando claro que no pasaría desapercibida en ningún lugar. Con WrestleMania como pretexto, la campeona conversó con El Comercio sobre defensa titular frente a Bianca Belair, la inducción de The Undertaker al salón de la fama y el segmento que tendrá Kevin Owens con Stone Cold Steve Austin.

Becky Lynch, caracterizada por completo en su personaje, no salió en ningún segundo del gimmick. En lucha libre, esto significa que nunca se sale del guión. WWE le ha creado el personaje ‘Big Time Becky’, una luchadora arrogante, talentosa, que no tiene miedo a decir lo que piensa. Y lo sufrí en plena entrevista. Se pudo sentir una arrogancia agradable e incluso se animó a cuestionar una “orden” en plena entrevista.

- Becky, ¿qué significa WrestleMania para ti?

Mucho. Es todo mi mundo, no exagero. Es la combinación de trabajo arduo, suerte y talento. No todos llegan aquí. Mi primer WrestleMania fue aquí en Dallas, cuando debutó el Título Femenino de Raw. Es hermoso, míralo. Nadie fue capaz de derrotarme por tres años seguidos, pero esa es otra historia. Este evento es muy importante para mí.

- Mencionas en todas las entrevistas que eres la mejor, pero en la prensa se dice lo contrario, ¿en esta luch... (interrumpe)

¿Esa gente es estúpida? Creo que sí. ¿Quién en el mundo puede dudar que no soy la mejor? Solo personas estúpidas. Si no lo eres, claramente sabes que soy la mejor. Obviamente, como sabes, no hay que hacerle caso a esas personas tontas. (Me invita a continuar con la pregunta)

- ¿Usarás esta lucha en WrestleMania para mandarle un mensaje a tus detractores?

Con esta pelea, con todo lo que hago en WWE, hablando contigo ahora mismo: todo lo que hago está relacionado con ser la mejor en el mundo. Con el micrófono, peleando, incluso en mi atuendo. Nadie puede dudar de ello.

- Becky, has estado en muchas carteleras de WWE defendiendo el título que ahora tienes en tus hombros. ¿Qué crees que hace distinta esta pelea frente a Bianca Belair?

Porque es WrestleMania. Cuando vienes aquí, traes lo mejor que tienes. Dejas todo lo que tienes en el tanque arriba del ring. Entrenas todo el año para esto, lo deseas y lo visualizas. Nadie visualiza en sus entrenamientos una lucha en otro evento, todos soñamos con WrestleMania, es así. Todos los segundos cuentan, esto es lo que hace que esta lucha sea tan importante para mí.

- ¿Y ese título que tienes en el hombro? ¿Qué significa para ti?

Todo. Es mi mundo. Incluso podría decir que es parte de mi ADN. Yo soy este título. Este título soy yo. Haría todo por este campeonato.

- Entonces, Becky, ¿luego de este WrestleMania todos estarán convencidos que eres la mejor?

Luego de WrestleMania, luego de esta entrevista, en cualquier momento. Son idiotas los que piensan distinto.

Becky Lynch enfrentará a Bianca Belair en WrestleMania

- The Undertaker será exaltado al Salón de la Fama, ¿representa algo especial para ti?

Es increíble. Amo a The Undertaker, creo que se lo merece por completo. Estoy un poco triste porque sabemos que no volverá a luchar en WrestleMania, aunque uno nunca sabe, pasó con Beth Phoenix o Edge, que han luchado perteneciendo al Hall of Fame. Se lo merece por completo.

- ¿En algunos años tendremos a Becky Lynch en el Salón de la Fama?

Sí, de todas maneras. Me pueden poner mañana mismo si es que así lo deciden.

- Por último, Stunner vs. Stunner, Kevin Owens con Stone Cold Steve Austin, ¿qué puedes decirme sobre eso?

Uffff. Amo a ambos. Son geniales.

- Quédate con uno, por favor...

¿Qué? ¿Quién toma las decisiones aquí? ¿Big Time Becks o tú? Déjame pensarlo. KO es muy bueno y sé que trabaja muy duro para ser un gran performer. Por otro lado, Stone Cold es probablemente el mejor luchador de todos los tiempos. Creo que es un empate, no puedo decidir.

