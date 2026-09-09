El US Open 2026 dejó una de esas jugadas que rápidamente se convierten en protagonistas en redes sociales. Ben Shelton protagonizó un espectacular puntazo ante Carlos Alcaraz, demostrando sus reflejos y potencia durante el intercambio.

La acción llamó la atención por la velocidad de los golpes y la capacidad del estadounidense para responder ante los ataques del español. El punto terminó levantando los aplausos del público presente en el estadio.

This. Point!



And it's only the first set! pic.twitter.com/7H6gIajlyR — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Shelton sorprendió a Alcaraz

El estadounidense se mostró agresivo durante el intercambio y consiguió responder a los golpes de Alcaraz con una gran reacción. La jugada evidenció la intensidad con la que se disputan los puntos en el último Grand Slam de la temporada.

Alcaraz, vigente campeón del torneo, viene protagonizando una destacada campaña en Nueva York. El español derrotó a Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4 para clasificarse a los cuartos de final.

Alcaraz busca defender su corona

Con su clasificación a los ocho mejores, el murciano alcanzó por quinta vez los cuartos de final del US Open antes de cumplir 24 años, igualando una marca que anteriormente habían conseguido John McEnroe y Lleyton Hewitt.

Además, Alcaraz extendió a 18 partidos su racha de victorias consecutivas en Grand Slam, manteniéndose como uno de los principales candidatos al título en Nueva York.