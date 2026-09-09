Por Redacción EC

El US Open 2026 dejó una de esas jugadas que rápidamente se convierten en protagonistas en redes sociales. Ben Shelton protagonizó un espectacular puntazo ante Carlos Alcaraz, demostrando sus reflejos y potencia durante el intercambio.

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