Por Álvaro Prado

Maratonista

​@pradoalvaro



Luego de participar en la última Maratón de Nueva York el año pasado, quedé lesionado del pie izquierdo, específicamente del talón. Al llegar a Lima, fui donde un traumatólogo y me indicó que la lesión no era grave y que requería de una terapia física. Este me derivó donde el especialista en medicina física. Luego de una serie de sesiones, aparentemente quedé bien, pero con un mínimo fastidio en la zona afectada. Cuando comencé a correr nuevamente, sentí un malestar cada vez mayor, hasta que el dolor era tan intenso que me obligó a parar. Ya frustrado por la dolencia, decidí recurrir a la medicina alternativa y saqué una cita con el doctor Rafael Chung Tang, especialista en columna, articulaciones y acupuntura, para ver si me solucionaba el problema. Pasaron unas semanas y el dolor comenzó a disminuir considerablemente.

La acupuntura es una técnica milenaria que se originó en China y consiste en el uso de agujas que se insertan en puntos claves del cuerpo para sanarlo. Esta clase de medicina alternativa ayuda a curar diferentes lesiones y dolencias de una manera natural y efectiva. Este tratamiento, en ciertos casos, puede ser más efectivo que la terapia convencional. Tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Chung y me respondió algunas preguntas para saber un poco más sobre los beneficios de este tipo de medicina alternativa.

–¿Por qué elegir la acupuntura como un medio alternativo de medicina?

–Principalmente, debido a que trabaja dentro del cuerpo. Cuando uno hace terapia física utilizan ultrasonido, corriente, calor o frío y la penetración no es tan profunda, mientras que la acupuntura trabaja dentro del cuerpo, es decir, actúa directamente en las fibras que están dañadas y ese estímulo hace que el cuerpo estimule, valga la redundancia, más rápido su capacidad de autocuración.

–Una de las dolencias más comunes en los corredores es la fascitis plantar. Cuando uno sufre esta dolencia, ¿qué tipo de medicina debe elegir para solucionar el problema, la alternativa (acupuntura) o la convencional?

–Generalmente, la fascitis plantar la ve un traumatólogo; el tratamiento inicial es medicación con desinflamantes. Si eso no ayuda, te derivan a terapia física. En el campo de la acupuntura primero se debe establecer el diagnóstico, obviamente con un acupunturista que tenga un buen conocimiento del tema, porque no todos saben de medicina ortopédica. Si ya está el diagnóstico dado, entonces el tratamiento se comienza a dar.

–¿Cuánto tiempo dura el tratamiento para solucionar la lesión?

–Como en todas las lesiones, mientras más pronto se trate, más rápida será la curación, independientemente de la edad del paciente. Si una persona tiene 40 años puede responder tan rápido como una de 20, siempre y cuando el tratamiento se haga prontamente.

–¿Se puede combinar la acupuntura con la terapia convencional?

–Sí, se puede hacer en conjunto ambas terapias.

Debido a que mi talón no está curado completamente por tratarse de una zona complicada, actualmente estoy siguiendo la acupuntura y la terapia convencional. Estoy convencido de que la lesión desaparecerá con mayor rapidez.