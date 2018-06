El golpe más duro, Linda Lecca lo recibió antes de subirse al ring. La boxeadora peruana denunció irregularidades en su última pelea, en la que perdió el título mundial supermosca AMB el pasado 19 de mayo ante la mexicana Maribel Ramírez.



La boxeadora usó sus redes sociales para denunciar dos situaciones controversiales en su pelea ante la mexicana. La primera que haya existido un peruano entre los jueces. "Qué hacía un juez peruano en una pelea de título mundial de una campeona peruana cuando los jueces deben ser de diferentes países, osea neutrales", cuestiona la boxeadora.



Ese juez es Danilo Dongo y fue quien dio su puntaje a favor de la mexicana por cinco unidades de diferencia (98-93). "Exagerado, como si me hubiera tirado a la lona", explica y si bien acepta que Maribel Ramírez llevó el ritmo de la pelea, pero nunca logró conectar buenos golpes como para tener una gran diferencia, e incluso daba golpes bajos.



La otra situación irregular que denuncia Linda Lecca es que le cambiaron los guantes antes de la pelea. "Me dieron unos guantes usados y grandes que me pesaban y me incomodaban". Ella asegura que a pesar de sus reclamos no le devolvieron sus guantes nuevos. "Los que me dieron tenían otra forma e incluso con otra firma que no es la mía", asegura.



Linda denuncia una mano negra. "Sucedió algo muy raro. ¿Alguien quería que pierda el título para beneficiarse económicamente porque no renové contrato?", se pregunta la boxeadora.



Tras una primera publicación, Linda Lecca anunció en otro post que ha dejado de trabajar con el empresario Jorge Bartra "por incumplimiento de contrato e incumplimientos". Asegura que hasta ahora no le paga la bolsa de la pelea del 19 de mayo.



Descargo de Jorge Bartra

Deporte Total se comunicó con Jorge Bartra para conocer su posición. El empresario explicó que los guantes se entregan a los veedores el día anterior. "La veedora se llevó los guantes después de la conferencia del día anterior. Se lo dan a la boxeadora media hora antes. Yo no tengo nada que ver", explica y se cuestiona que por qué Linda Lecca aceptó usar los guantes si eran grandes.



Sobre el juez peruano, Bartra explicó que el día anterior se sabía el señor Dongo reemplazó a una juez venezolana que no pudo viajar por tema de pasajes.



Y sobre el tema del pago, Jorge Bartra asegura que todavía no se le ha pagado por un tema contractual. Él acusa que Linda Lecca "usó unos parches (publicidad) sin consentimiento". El empresario no le ha pagado como descuento por ese tema.



Finalmente, Bartra asegura que está pensando en tomar acciones legales contra Linda Lecca por "difamación" si la boxeadora se mantiene en sus versiones.