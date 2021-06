Nico Ali Walsh tiene el deseo de seguir los pasos del legendario Muhammad Ali. Eso sí, el joven de 20 años sabe que, por lo que significa su abuelo en el mundo del boxeo, todo el mundo le observará. “Es una responsabilidad que no tomo a la ligera”, declaró a Top Rank, la empresa que consiguió la firma del deportista.

En las últimas horas se conoció que Ali Walsh tiene un contrato con la compañía del empresario Bob Arum, quien en su momento gestionó 27 combates de Muhammad Ali, entre los cuales destaca la conocida “La Pelea del Siglo XX”. Dicho duelo se realizó el 1 de octubre de 1975 contra Joe Frazier en Manila (Filipinas).

“Estoy haciendo lo que amo”, expresó el estudiante de Administración de empresas. El acuerdo con la promotora estadounidense en por “múltiples peleas” y el debut profesional de Nico (tiene 30 combates a nivel de aficionado) está previsto para agosto contra un rival y un escenario que todavía no están confirmados.

“Firmar con Top Rank es un sueño hecho realidad. Me divertiré el 14 de agosto y la próxima vez que pelee. Top Rank me dará el nombre, la fecha y la ubicación, y me divertiré mucho. Me siento honrado de continuar el legado de lucha que comenzó mi abuelo”, agregó el muchacho que está cerca de graduarse.

En la misma línea, Ali Walsh también mencionó algunos recuerdos relacionados con el boxeo y, por su puesto, con el mítico Muhammad Ali. “Para mí, estaba pasando el rato en el gimnasio con mi abuelo. A veces, tengo que recordarme a mí mismo que él es el ídolo de todos”, agregó a la página de la compañía estadounidense.

Por su lado, Bob Arum espera que su nuevo representado avance por buen camino en este deporte y desveló algunas características del chico. “El abuelo de Nico era un luchador bastante bueno. Con suerte, Nico emulará su éxito. Es un joven de gran carácter, lo que uno esperaría del nieto de Muhammad Ali”, manifestó.

Nico Ali Walsh es hijo de Robert Walsh, un sargento retirado del Cuerpo de Marina de Estados Unidos Robert Walsh. Mientras que su madre es Rasheda Ali Walsh, quien se desempeña como una oradora pública que utiliza su plataforma para recaudar fondos para la investigación de Parkinson.