Lucas Martín Matthysse es un ex boxeador de 38 años, a lo largo de su trayectoria logró coronarse como campeón interino de la categoría superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Además, fue campeón mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo y hoy hace historia por su pelea con Manny Pacquiao, la que marcó su retiro definitivo del ring.

El 15 de julio de 2018, en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, Matthysse y Pacquiao subieron al ring y brindaron uno de los mejores espectáculos del Box. La jornada terminó con la derrota del argentino por KO 7, tras caer a la lona en el segundo y quinto round, y le cedió el título AMB del peso wélter al filipino.

Tres años después de aquella pelea, Mattysse confesó que se sintió raro ante los golpes de Pacquiao y reveló ciertas irregularidades en los controles antidoping previo al combate. Pero la polémica trascendió tras conocerse un audio comprometedor.

Manny Pacquiao

“Sí, la verdad que para mí igual fue raro, no sé qué me pasó. En las caídas sentía pum un golpe seco y se me aflojaban las piernas, me iba sólo. Pero no sé porque nunca había sentido eso ni estuve KO tampoco o así como perdido ni nada. Fue muy justo o no sé, pero sí se sentía raro. Esa que me metió en la trompa, la última, yo me quedé ahí, tuve un pensamiento... pero nunca estuve sentido. Eso fue lo que siempre me llamó la atención, que era un golpe duro. Qué se yo”, expresó Matthysse en uno de los dos audios que reveló el medio ’Boxeo Mundial’.

Durante la entrevista con el periodista especializado en Box, Nicolás Jaime, Lucas se pronunció sobre los controles antidoping previos a la pelea.

“Allá, donde fui a pelear, me llevaron a hacer el doping al frente del hotel. Cruzamos ahí y fue una boludez. Me hicieron mear como para decir, ‘bueno hicimos el doping’. Después a Pacquiao no lo vi nunca tampoco haciéndolo. La verdad que es raro. Lo hablaba con mi cuñado, que me decía de volver a pelear, y hablábamos de la pelea. Le digo: ‘yo nunca estuve KO, porque el golpe que me daba era seco y como que me iba solo’. No entendía qué mierda. ‘La c... de la lora’, decía. A todos los rompió, pero andá a saber. Anabólicos puede usar, pero no te incrementa la pegada. Allá donde peleamos nosotros no hicieron nada, un doping así nomás”, finalizó.

