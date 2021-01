Conforme a los criterios de Saber más

Bradley Beal se encuentra atrapado en Washington Wizards. El alero es el primer jugador en la historia de la NBA en perder 10 partidos consecutivos en los que anotó 40 puntos o más. Está teniendo la mejor temporada de su vida, pero su equipo es el peor de toda la NBA. El Comercio pudo conversar con él y dejó una curiosa frase que se volvió tendencia en Estados Unidos.

El alero de 27 años ha quedado varado en un equipo que no tiene aspiraciones en la NBA. Washington Wizards, el equipo de la capital, no gestionó bien la plantilla y en la actualidad no representan peligro alguno para los demás equipos de la Conferencia Este. Del mismo modo, los años mozos de Bradley Beal quedarán en el olvido si es que no decide pedir un traspaso en la presente temporada.

Bradley Beal encestó 47 puntos y aún asi perdieron de los Pelicans... Por 18! pic.twitter.com/1BWWmRWD9Z — Agente Libre NBA (@AgenteLibre_NBA) January 28, 2021

Está promediando 35.4 puntos por partido en la presente campaña. Para ponerlo en contexto, ni LeBron James o Kevin Durant tienen ese promedio anotador en la NBA. Está siendo un arma ofensiva muy peligrosa; sin embargo, sus compañeros no dan la talla.

Tras la derrota de los Wizards por 124-106 frente a New Orleans Pelicans, conversé con Bradley Beal sobre lo que significa ser la estrella de un equipo perdedor: “Bradley, jugaste muy bien otra vez; sin embargo, eres el mejor jugador de un equipo perdedor, ¿cómo revertir esta situación?”.

Bradley Beal anotó 47 puntos y sí, volvieron a perder (3-11). Esta vez contra los Pelicans que eran penúltimos en el Oeste.



Tiene el peor record de la historia en partidos de +40 puntos. #FreeBeal pic.twitter.com/wCfkla8lYT — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) January 28, 2021

El jugador, con muy buen semblante pese a la derrota, dijo lo siguiente: “Leonardo, te juro que si tuviera una respuesta sería considerado un genio. Si tuviéramos una respuesta como equipo no jugaríamos tan mal todas las noches. No tengo una respuesta, no sé como cambiar la situación del equipo. Hay muchas cosas que nos afectan. No es tan fácil como juntarnos, conversarlo y jugar mejor en el siguiente partido, no funciona así”.

Luego acotó: “Sabemos que tenemos que ser mucho mejores en la defensa, parar los movimientos de balón y aceptar los desafíos. También necesitamos a nuestros compañeros que estén de vuelta (presentaron bajas por COVID-19). Hay mucho en lo que tenemos que mejorar. Tenemos mucha confianza en nosotros, esperamos mejorar”.





Tras ello, consulté sobre su frustración. Beal respondió lo siguiente: “¿El cielo es azul?”, en clara alusión a que estaba muy frustrado, haciendo un símil a algo que es realmente obvio. Esta respuesta se hizo tendencia en Estados Unidos, ya que se habla de un posible traspaso de Bradley a un equipo que pueda competir al máximo nivel en la NBA.

Beal on if he's frustrated about the Wizards' 3-11 start pic.twitter.com/4WjDePrbxe — Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2021