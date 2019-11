Este domingo 24 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del WWE Survivor Series, en el que el duelo entre Brock Lesnar y Rey Misterio será el mayor atractivo de la noche.

Ambos luchadores buscarán el campeonato mundial de la WWE, el lo que será un combate que va mucho más que por un título.

‘La Lagartija Verde’ buscará vengar a su familia, pues Lesnar arrasó con su hijo Dominik y finalmente, con su gran amigo Caín Velásquez.

Cabe mencionar que este domingo se llevarán a cabo otros duelo, tales como:

Survivor Series 2019: cartelera completa

1) Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Rey Misterio por el título de la WWE | Lucha sin descalificación

2) ‘The Fiend’ Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan por el título Universal

3) La campeona femenina de Raw Becky Lynch vs. la campeona femenina de SmackDown Bayley vs. la campeona femenina de NXT Shayna Baszler​

4) Los campeones en parejas de Raw The Viking Raiders (Erik e Ivar) vs. los campeones en parejas de SmackDown The New Day (Big E y Kofi Kingston) vs. los campeones en parejas de NXT The Undisputed Era (Kyle O’Reilly y Bobby Fish)

5) ​El campeón de los Estados Unidos AJ Styles vs. el campeón intercontinental Shinsuke Nakamura vs. el campeón norteamericano de NXT Roderick Strong

6) Lucha tradicional femenina de eliminación: Equipo Raw (Charlotte Flair, Sarah Logan, Asuka, Kairi Sane y Natalya) vs. Equipo SmackDown (Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans y Nikki Cross) vs. Equipo NXT (5 luchadoras por anunciar)

7) Lucha tradicional masculina de eliminación: Equipo Raw (Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton & Ricochet) vs. Equipo SmackDown (Roman Reigns, Mustafa Ali, Braun Strowman, King Corbin y Shorty G) vs. Equipo NXT (5 luchadores por anunciar)

Survivor Series 2019: horarios del evento

-México 6:00 p.m.

-Perú 7:00 pm.

-Ecuador 7:00 pm.

-Colombia 7:00 pm.

-Bolivia 8:00 p.m.

-Venezuela 8:00 p.m.

-Argentina 9:00 p.m.

-Chile 9:00 p.m.

-Paraguay 9:00 p.m.

-Uruguay 9:00 p.m.

-Brasil 9:00 p.m.

-España 1:00 a.m. (25 de noviembre)