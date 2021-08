Llamado a ser el sucesor de Michael Phelps, no solo se consagró ganando su primer oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sino que demostró que la natación es una pasión que también comparte con otra pieza clave en su vida: su mascota Jane. Esta es la historia del estadounidense Caeleb Dressel, quien no solo tiene en mente ser “el mejor nadador posible”, sino que acaparó la atención de miles en redes sociales al mostrar un momento de relajo en una piscina junto al animal.

Durante la competencia, el deportista se impuso en las jornadas que disputó y se convirtió en el que más preseas doradas consiguió (5) con récord olímpico incluido. Los 100 metros libres, en los 100 metros mariposa en el relevo 4×100 metros combinados, en el relevo 4×100 metros libres y en los 50 metros libres fueron su conquista.

Tras retornar a casa, Caeleb Dressel de 25 años compartió tiempo con los suyos y en especial con su mascota, que demostró ser tan buena nadadora como su dueño que ya piensa en París 2024. En un video grabado por el deportista y compartido en Instagram se puede ver cómo realiza un clavado perfecto y pedalea a la perfección para llegar hasta su juguete que está en la mano de su amo, todo esto en la piscina de los Gators de Florida.

El estadounidense de Green Cove Springs vive feliz en Florida junto a su novia de toda la vida y hoy esposa, Meghan Dressel, y su perro labrador negro Jane, según destaca ‘Mundo Deportivo’.

Si bien el video fue compartido hace algunos días en Instagram con más de 700 mil ‘me gusta’ donde pide que “alguien tome el tiempo” y destaca que “está diseñada para flotar, no para nadar”, las reacciones no han dejado de llegar a lo bien que nada la mascota, pues el también nadador australiano Kyle Chalmers bromeó diciendo “así que no eres único que puede vencerme en los 25 metros”, ya que la perra es un ‘rival’ muy rápido en la piscina.

“Increíble. Estoy segura de podría alcanzarme en 25 metros”, escribió la sueca Sarah Sjostrom, mientras el doble medallista olímpico Bobby Finke dijo “la salida es mejor que la mía”.

Esta no es la primera vez que el animal llama la atención por sus habilidades en el agua, pues en julio de 2019, el ‘Olympics’ destacó que “la perra de Caeleb Dressel, Jane, nada mejor que la mayoría de nosotros”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT