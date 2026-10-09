Por Redacción EC

En declaraciones a Voley Zone TV, al término del encuentro, Camila Monge reconoció que vencer a Venezuela en el Sudamericano Sub 19 de Vóley, representó un desafío por el nivel mostrado por el equipo anfitrión. Asimismo, destacó el aliento de los hinchas peruanos en las tribunas, pese a la presión que ejercía el público local.

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