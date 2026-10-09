En declaraciones a Voley Zone TV, al término del encuentro, Camila Monge reconoció que vencer a Venezuela en el Sudamericano Sub 19 de Vóley, representó un desafío por el nivel mostrado por el equipo anfitrión. Asimismo, destacó el aliento de los hinchas peruanos en las tribunas, pese a la presión que ejercía el público local.

“Estoy muy feliz, la verdad. Sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado, porque ellas vienen trabajando muy bien. Venezuela viene siendo un equipo muy fuerte. Nos costó jugar, pero tuvimos el público peruano que nos estuvo alentando y eso nos ayudó bastante”, señaló.

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La capitana también se refirió al camino recorrido por la selección peruana y a las dificultades que debió afrontar el grupo durante el proceso. En ese sentido, Monge expresó su orgullo por sus compañeras y resaltó la importancia de mantenerse unidas para continuar compitiendo en el campeonato continental.

“Estoy muy orgullosa de todo mi equipo. Somos un grupo que ha pasado por mucho. Algunas bajas durante el camino, pero Perú es clave y tenemos que seguir saliendo hacia adelante”, manifestó la jugadora, quien destacó la fortaleza colectiva de la ‘bicolor’.

Las declaraciones de Monge llegaron después de un encuentro en el que Perú supo reaccionar tras ceder el segundo set. La selección nacional se impuso por 3-1, con parciales de 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17, y sumó su segunda victoria consecutiva en el Grupo A, luego de debutar con un triunfo ante Chile.