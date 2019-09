Caminos del Inca: sin autorización FIA y con problemas para los pilotos peruanos que corren en el extranjero

Las rutas están listas, los coches preparados pero problemas de documentación serían el principal dolor de cabeza del Gran Premio de Carreteras Caminos del Inca, la carrera de automovilismo más importante de nuestro país y en la que se verían afectados directamente los pilotos.

La Federación Peruana de Automovilismo (Fepad) organiza la carrera. Sin embargo, el Touring y Automóvil Club debe autorizar la prueba al ser poseedor de las credenciales de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Pero este último no ha recibido documentación alguna respecto a Caminos, pese a que falta menos de un mes para el inicio.



Ante este hecho, el Touring emitió una carta a los pilotos que cuentan con licencias FIA (internacionales) advirtiendo que Caminos del Inca no cuenta con la autorización respectiva y que de competir en ella podrían ser sujetos de una sanción. “No decimos que no se debe correr Caminos”, explica Juan Dibós, miembro del Touring, “sino que no sabemos qué carrera van a correr porque no tenemos ninguna documentación. Nos preocupamos por su seguridad”, asegura.

La carta que se envió a los pilotos. (Foto: Facebook Luis Alayza) Facebook

“El Touring no se opone a la realización del rally. Sin embargo, tiene que hacerla compatible con su responsabilidad como entidad representante de la FIA, asegurando las condiciones de realización de la competencia conforme a las exigencias del código deportivo internacional”, publicaron en un comunicado la noche del miércoles.



No existe una escala de sanciones, pero estas pueden ser desde monetarias hasta el retiro de las licencias internacionales, sin las cuales no podrían competir en ningún evento FIA del extranjero.

El comunicado del Touring. (Foto: Facebook) Facebook

—Pedido actual—

Para la Fepad, el Touring no debe tener poder deportivo en la realización de las carreras de autos en nuestro país ya que solo le corresponde el poder de reglamentación vial. “Queremos que se forme una mesa de trabajo para evaluar nuevos acuerdos”, nos dice Rubén Echave, presidente de esta federación. “Ellos no están en el Sistema Deportivo Nacional”, explica.



"Caminos del Inca se desarrolla en el marco de lo normado por los reglamentos nacionales y particulares de la prueba. Cuenta con las autorizaciones expedidas por el MTC, autoridades locales y regionales por donde transita y el apoyo de la Policía Nacional y Bomberos Voluntarios", publicó la Fepd en un comunicado el día lunes.

El comunicado de la Fepad. (Facebook) Facebook



El tema de fondo radica en el control deportivo de las diversas carreras que se realizan en el Perú. En el sistema actual participan el Touring como representante de la FIA, la federación, avalada por el IPD e inscrita en el Registro Nacional del Deporte, y los clubes que realizan los diversos campeonatos. Lamentablemente, en esta ocasión son los competidores quienes se han visto afectados por estos problemas.



Los pilotos que pueden verse perjudicados, los que corren en competencias internacionales, han quedado en medio del fuego cruzado siendo ajenos a estas disputas. Incluso algunos de ellos se reunieron con el Touring el último martes para entender mejor el tema. “No podemos hacer nada, solo esperar”, nos dice Fernanda Kanno, quien quiere correr Caminos y en enero estar presente nuevamente en el Dakar. “Me parece mal que condiciones a los pilotos”, explica por su parte Luis Alayza.

Lugar - Fecha Recorrido especial 1 ETAPA Lima-Huancayo

Sábado 12 PE 1 Canta-La Cima 146,87km.

PE 2 Paccha Miraflores-Mito 35,48km 2 ETAPA Huancayo-Ayacucho ]

Lunes 14 PE 3 Huayucachi-Acraquia 73,37km.

PE 4 Pampas Yatacaha-Mayocc 138,46km

PE 5 Maynay-Ichupata 23,33km

PE 6 Chacco-Muyurina 40,29km 3 ETAPA Ayacucho-Apurimac-Cusco

Miércoles 16 PE 7 Muyutina-Matará 86,20km.

PE 8 Chumbes-Talavera 116,13km

PE 9 Pacucha-Matapuquio 55,75km

PE 10 Kishuara-Auquibamba 51,67km

PE 11 Abancay-Peaje Huillque 134,51km 4 ETAPA Cusco-Arequipa

Viernes 18 PE 12 Pumamarca-Huacarpay 52,95km.

PE 13 Chuquicuahuana-Tejada 144,60km

PE 14 Óvalo Condoroma-Vizcachane 111,36km

PE 15 Cañahuas-Cayma 45,59km 5 ETAPA Arequipa-Ica-Lima

Domingo 20 PE 16 Guerreros-Matarani-Quilca 110,75km

PE 17 Camaná-Marcona 339,60km

Según pudimos conocer, si la Fepad no envía los documentos, los pilotos no están impedidos de correr pero sí serán sancionados. No les quitarían las licencias porque muchos ya tienen compromisos adquiridos para correr, por ejemplo, el Dakar y otras pruebas internacionales, pero sí tendrán alguna otra penalidad.



Quienes tendrían problemas serían los competidores que vengan de fuera del país, como el argentino Fernando Mussano, copiloto de Nicolás Fuchs, ya que dependerá de las autoridades deportivas de su país si los autorizan a correr una carrera que por ahora no está siendo reconocida.