Los destacados surfistas peruanos Mafer Reyes, Daniela Rosas, Sol Aguirre, Lucca Mesinas y Miguel Tudela unieron fuerzas para solicitar al Congreso de la República que priorice la aprobación del Proyecto de Ley N.° 14336/2025-CR, iniciativa que busca modificar la actual Ley de Mecenazgo Deportivo.

La propuesta pretende incorporar nuevos incentivos tributarios y facilitar el apoyo económico de la empresa privada a los deportistas peruanos de alto rendimiento y formación. El pedido de los surfistas nacionales tiene como objetivo mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia de los atletas peruanos de cara a eventos de gran importancia internacional, como los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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Según destacaron, esta modificación permitiría que el financiamiento llegue de manera más rápida y eficiente a quienes representan al Perú en competencias internacionales. “Esta nueva Ley promoverá la participación de la empresa privada para apoyar a los deportistas peruanos en general”, señalaron los surfistas en el documento enviado a las comisiones del Congreso.

El proyecto busca reducir trabas burocráticas

La iniciativa legislativa, presentada por la congresista Diana Gonzales, plantea modernizar el mecanismo de apoyo privado al deporte nacional y reducir los plazos de entrega de financiamiento para los atletas.

Actualmente, la Ley de Mecenazgo Deportivo enfrenta cuestionamientos debido a los procedimientos burocráticos y restricciones que dificultan el acceso al apoyo económico por parte de empresas privadas.

Campeones nacionales de surf buscan cambios en el Mecenazgo Deportivo para beneficiar a atletas. Foto: IPD

El documento sostiene que el sistema actual implica “un procedimiento previo muy rígido, de naturaleza burocrática y con altos costos”, situación que termina perjudicando tanto a los deportistas como a las entidades beneficiarias.

Stefano Peschiera también respaldó la propuesta

Otro de los deportistas que se sumó al pedido fue Stefano Peschiera, medallista olímpico en París 2024, quien sostuvo reuniones con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y con Diana Gonzales para expresar su respaldo a la iniciativa.

Finalmente, los campeones nacionales solicitaron que la Comisión de Economía y la Comisión de Educación emitan una opinión favorable para que el proyecto pueda ser debatido y aprobado en el Pleno del Congreso antes de culminar la actual legislatura.