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Deportistas peruanos piden modernizar la Ley de Mecenazgo Deportivo antes de Lima 2027. Foto: IPD
Deportistas peruanos piden modernizar la Ley de Mecenazgo Deportivo antes de Lima 2027. Foto: IPD
Por Redacción EC

Los destacados surfistas peruanos Mafer Reyes, Daniela Rosas, Sol Aguirre, Lucca Mesinas y Miguel Tudela unieron fuerzas para solicitar al Congreso de la República que priorice la aprobación del Proyecto de Ley N.° 14336/2025-CR, iniciativa que busca modificar la actual Ley de Mecenazgo Deportivo.

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