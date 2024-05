Canal 5 en vivo, ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, este sábado 4 de mayo del 2024 por los títulos de FIB, AMB, CMB y OMB. La pelea entre ambos mexicanos se dará a partir de las 22:15 hora de Perú, mientras que para México comenzará a las 21:15 y lo podrás ver en Canal 5, TUDN, TV Azteca y Azteca Deportes. En Perú lo transmitirán ESPN Knock Out y vía streaming en Star Plus.

VIDEO RECOMENDADO Canelo vs. Munguía por Título Mundial Absoluto Peso Supermedio