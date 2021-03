‘Canelo’ Álvarez dio una cátedra de cómo seguir reinando en el mundo del box. Tras derrotar a su contrincante Avni Yildirim, el mexicano se llevó las palmas de los asistentes del Hard Rock Stadium (Estados Unidos). Sin embargo, hubieron críticos que no vieron con buenos ojos la lucha pactada el último sábado por la noche.

Ante ello, el deportista fue consultado por los medios de comunicación por este acto que se ha estado ventilando por redes sociales. ‘Canelo’, fiel a su manera de ser, no dudó en responder a sus detractores.

“El otro día lo dije, me critican por todo y nunca los tengo contentos. Que porque si gano rápido, que porque me voy a decisión, que si peleo con este o con el otro. La verdad a mi me vale madres”, sostuvo.

‘Canelo’ Álvarez a sus detractores: “me vale madre las críticas” | VIDEO

Ahora, el centroamericano tendrá otro evento cuando se enfrente ante Billy Joe Saunders el próximo 8 de mayo. El boxeador promete estar ante la talla de su contrincante y así seguir reteniendo sus dos títulos.

