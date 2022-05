Dmitry Bivol venció a Saúl ‘Canelo’ Álvarez consumando una de las sorpresas más grandes en el deporte mundial. Ante ello, el mexicano exigió de inmediato la revancha por el título de los semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); sin embargo, el boxeador ruso cuenta con una condición para pactar el segundo combate: bajar de peso y poner en juego todos los títulos de Canelo.

“Esto no se quedará así”, afirmó Canelo Álvarez tras ser derrotado por Dmitry Bivol por decisión unánime el último fin de semana en el T-Mobile Arena de las Vegas. Esto llegó a los oídos del ruso, quien ya empezó a analizar las posibilidades de una posible revancha frente al mexicano. Durante una entrevista para Behind the gloves, Bivol afirmó que podría protagonizar la revancha con Saúl, pero para que eso se concrete, el vigente campeón de la AMB puso una condición para dicho encuentro.

Bivol entiende que el nivel de exposición de un nuevo combate frente a Canelo será importante, pero ahora quiere imponer condiciones. El ruso analiza bajar de peso para ubicarse en la división natural de Álvarez y así intentar ser el siguiente boxeador unificado en la categoría. Como se recuerda, el mexicano subió de peso para su combate, por lo que el europeo quiere devolverle la lucha en la categoría de Canelo.

-FOTODELDIA- Las Vegas (Estados Unidos), 08/05/2022.- El ruso Dmitry Bivol (i) contra el mexicano Saul 'Canelo' Alvarez (d) durante el combate por el título mundial superligero de la AMB a 12 asaltos en el T -Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, EE.UU., 07 de mayo de 2022. EFE/ETIENNE LAURENT / ETIENNE LAURENT

Con la posibilidad de firmar un segundo capítulo del Canelo vs Bivol, el peleador ruso expuso que lo primero que consideraría sería la negociación, ya que incluso arriba del cuadrilátero aceptó el reto del Canelo Álvarez. “Sí, dije que no hay problema, pero hagamos una nueva negociación”.

Y es que en relación con la manera en la que se llegó al acuerdo para pelear en Las Vegas, el representante de Bivol expuso para el mismo sitio que los acuerdos con el Canelo Team para pactar el duelo, se debió a que Bivol aceptó todos los términos del jalisciense con la finalidad de no perder la oportunidad de pelear en mayo.

“Tomamos esta pelea sin acuerdo, esto fue una oportunidad, es todo lo que fue, no se consideró nada más. A pesar de que Bivol era el campeón y Canelo el retador, con todo respeto hacia él, aceptamos todos los términos que quiso; hasta los más pequeños porque queríamos que la pelea se diera y ahora (Bivol) sigue siendo campeón”, compartió el representante del contendiente ruso.