‘Canelo’ Álvarez vs. Daniel Jacobs EN VIVO: fecha, horas, canales y cartelera de la pelea en Las Vegas

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Daniel Jacobs pelean este fin de semana, 4 de mayo, a última hora de la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas por el Título Peso Medio por el consejo Mundial de Boxeo (CMB). Este será uno de los enfrentamientos más atractivos y será transmitido en vivo y en directo vía Space, Televisa Deportes y DAZN.

El cinturón será el galardón extra para el ganador del combate en el que ‘Canelo’ Álvarez expondrá los títulos de peso mediano del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Jacobs arriesgará la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

"El cinturón maya está decorado con el dios maya Kukulkán, que en maya, significa Serpiente Emplumada", dijo el diseñador César Menchaca.

"Tratamos de plasmar nuestra cultura en el cinturón y lo asociamos a la cultura maya, a un guerrero, como son los boxeadores, guerreros en el ring, y a un jaguar que es un animal endémico de México y que es apreciado en el mundo", añadió.

Será el tercer año que el Consejo entregué este título especial luego de que 2017 y en 2018 el organismo decidió otorgar en las fechas del 5 de mayo y del 16 de septiembre, los fines de semana más atractivos para el boxeo en Las Vegas, cinturones con motivos de las culturas huichol y chiapaneca de México y ambos los ganó ‘Canelo’ Álvarez.

Por su parte, el dirigente dijo que Daniel Jacobs tiene una motivación especial "haber vencido al cáncer y haber sido capaz de llegar nuevamente a ser campeón del mundo. Es un gran peleador, pega fuerte y está en su división", aseveró.

Consideró que es una pelea "muy complicada para ambos y no será fácil para nadie". Sobre el "Canelo" dijo que "es un gran boxeador, con un boxeo que ha ido afinando y siempre está muy bien preparado, también está en su división natural y también tiene buena pegada".

Saul "Canelo" Álvarez, de 28 años, llegará al pleito con marca de 51-1-2 y 35 nocauts, mientras que Daniel Jacobs , de 32 años, tiene registros de 35-2, 29 antes del límite.

Cartelera completa del evento en Las Vegas

Vergil Ortíz Jr (12-0, 12 KO) VS Mauricio Herrera (24-8, 7 KO).



Pablo César Cano (32-7-1, 22 KO) VS Michael Pérez (25-3-2, 11 KO).



Joseph Díaz Jr (28-1, 14 KO) estará en la cartelera pero aún no tiene oponente.



Sadam Ali (27-2, 14 KO) VS Anthony Young (20-2, 7 KO), por el título vacante de peso welter de plata de USNBC.



Lamont Roach Jr (18-0-1, 7 KO) VS el puertorriqueño Jonathan Oquendo (30-5, 19 KO).



El súper mediano de 19 años, Alexis Espino (1-0, 1 KO) peleará a 4 asaltos contra un rival por anunciar.



El T-Mobile Arena de Las Vegas será escenario de una pelea con pronóstico resverado. Golden Boy Promotions

Horarios en el mundo para ver el Canelo vs. Jacobs

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

México (DF): 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Costa Rica: 7:30 p.m.

Panamá: 9:30 p.m.

Honduras: 9:30 p.m.

El Salvador: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (domingo 5 de mayo del 2019)



Canales de transmisión

Perú: Space (518 - DirecTV Sports / 732 - Movistar TV / 594 - Claro TV)

Colombia: Space (518 - DirecTV Sports / 604 - Movistar TV)

Ecuador: Space (518 - DirecTV Sports)

México: TV Azteca, Televisa

Venezuela: Space (518 - DirecTV Sports)

Chile: Space (518 - DirecTV Sports)

Uruguay: Space (518 - DirecTV Sports)

Argentina: Space (518 - DirecTV Sports)



Declaraciones de los protagonistas: Canelo vs. Jacobs

Especialistas, expertos, jueces y boxeadores sitúan a Saúl 'Canelo' Álvarez como el gran favorito para llevarse una victoria ante Daniel Jacobs. Si bien varios apuntan a una decisión dividida, lo cierto es que será una batalla complicada para el púgil azteca.

"Cada una de mis peleas son importantes, sin duda esta será una pelea que va a marcar mi carrera, es una pelea con el segundo mejor peso medio en este momento. Haremos historia y para eso estoy en el boxeo. Más que presión es una motivación, lo que quiero hacer es historia y es una motivación para mí de seguir en el box. Lo más importante, creo que en México nadie ha logrado unificar los cuatro títulos y para mí sería una gran paso en mi carrera y voy por ese objetivo", expresó Saúl 'Canelo' Álvarez.

El boxeador estadounidense Daniel Jacobs le resta importancia al no ser el favorito en este pleito ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez. El boxeador pondrá en juego su cinturón FIB, buscando los CMB y AMB del púgil azteca.

"No quiero ninguna controversia en esta pelea. Quiero salir victorioso, y quiero que el fanático y todo el público del boxeo sepan que soy el mejor peso medio del mundo. Los estilos hacen peleas. Cualquier persona del boxeo sabe que cada pelea no va a ser igual, así que tienes que enfocarte en las peleas de manera diferente. Así que si estoy en mi mejor momento, espero salir victorioso y vencer a Canelo Álvarez el sábado por la noche. Siempre me he imaginado levantando mi mano. Siempre he expresado acerca de un nocaut, y un nocaut es posible. Espero poder entrar allí y dejar que mis habilidades se adapten a lo que surja en la pelea. Ya sabes como soy. Si hago daño a un hombre, ustedes saben que puedo sacarlo de allí", comentó.