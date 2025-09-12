Ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO HOY : mira la transmisión de la pelea en el Allegiant Stadium de Las Vegas. ¿A qué hora es la pelea? La pelea se disputa hoy, sábado 13 de septiembre de 2025, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de México y las 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? Netflix transmite la pelea de Canelo Álvarez en exclusiva en todo el mundo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Ver transmisión de la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO desde Las Vegas.