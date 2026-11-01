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Resumen

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Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó a al francés Christian Mbilli en Arabia Saudita. (Foto: AFP)
Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó a al francés Christian Mbilli en Arabia Saudita. (Foto: AFP)
Por Marco Quilca León

A miles de kilómetros de México, en Arabia Saudita, Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a sentirse dueño del cuadrilátero. Después de más de un año de ausencia, el mexicano regresó al boxeo para enfrentar al francés Christian Mbilli y recuperar el cinturón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ganó por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, pero su regreso dejó mucho más que una victoria deportiva: una millonaria cuenta bancaria, un video que se hizo viral y una frase que retrató su temperamento en plena pelea.

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