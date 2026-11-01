A miles de kilómetros de México, en Arabia Saudita, Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a sentirse dueño del cuadrilátero. Después de más de un año de ausencia, el mexicano regresó al boxeo para enfrentar al francés Christian Mbilli y recuperar el cinturón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ganó por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, pero su regreso dejó mucho más que una victoria deportiva: una millonaria cuenta bancaria, un video que se hizo viral y una frase que retrató su temperamento en plena pelea.

Porque mientras los aficionados seguían cada intercambio de golpes, detrás del combate también se movían cifras difíciles de imaginar. Canelo no solo volvió a ganar un título mundial. También protagonizó otro capítulo de un acuerdo que puede llevarlo a embolsarse US$400 millones por cinco peleas. Y la presentación ante Mbilli, la segunda de ese contrato, le habría significado unos US$100 millones.

172 golpes y una fortuna que creció en 36 minutos

El negocio forma parte del contrato que firmó con el empresario saudí Turki Al-Alshikh: cinco combates a cambio de US$400 millones. El primero fue ante el cubano William Scull y el segundo, frente a Mbilli. Así, con dos presentaciones, el mexicano ya habría acumulado US$200 millones, sin contar posibles ingresos adicionales por merchandising, patrocinios, derechos de transmisión bajo el modelo de pago por evento (PPV) y otros acuerdos comerciales.

Las matemáticas de su última presentación también impresionan. Según los registros de SofaScore, Canelo conectó 172 golpes durante los 12 asaltos. Si se toma como referencia una bolsa de US$100 millones, cada impacto representa aproximadamente US$581 mil. La pelea tuvo 36 minutos de acción reglamentaria, por lo que el mexicano habría ganado alrededor de US$2,7 millones por cada minuto sobre el cuadrilátero. Una victoria en la que prácticamente cada movimiento tuvo precio de oro.

¡SE LO CUMPLIÓ! 🥹🥊 Saúl álvarez confesó que su entrenador le pidió en la esquina que le regalara el campeonato. El canelo de inmediato le dijo que no se preocupara que ya estaba. https://t.co/6yVVNEZAGs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 31, 2026

Pero hubo algo que ningún contrato podía calcular: la tensión de una pelea que por momentos sacó de sus casillas al mexicano. En medio del combate, Canelo perdió la paciencia con su adversario y, visiblemente molesto por una acción de Mbilli, se dirigió al árbitro para advertirle: “Una vez más y le voy a dar una patada”. DAZN publicó el momento en sus redes sociales y el video no tardó en hacerse viral. La frase, poco habitual en una pelea de boxeo, mostró el temperamento del mexicano en una noche en la que tuvo que exigirse para recuperar el protagonismo.

Y es que Mbilli no fue un rival sencillo. El francés comenzó con mayor actividad y obligó al mexicano a trabajar durante los primeros asaltos. Sin embargo, a partir del sexto round, Canelo encontró mejores espacios, conectó golpes de poder al rostro y al cuerpo y empezó a inclinar el combate a su favor. Los jueces terminaron dándole la victoria por decisión unánime, con lo que recuperó el cinturón supermediano del CMB.

Al escuchar el resultado, el mexicano no escondió su emoción. “Soy el campeón del mundo”, gritó para celebrar una conquista que significó mucho más que sumar otra victoria a su historial. Era también una respuesta después de más de un año lejos del ring, una oportunidad para reencontrarse con el triunfo y recordar que todavía tiene cuentas pendientes en la élite del boxeo.

Arabia Saudita fue el escenario de su regreso, pero la pelea se convirtió en un acontecimiento que cruzó fronteras. En México, miles de aficionados siguieron una noche que tuvo de todo: tensión, golpes, millones y una frase que terminó recorriendo las redes sociales. Canelo volvió a ser campeón y se llevó una fortuna por hacerlo. Esta vez, cada golpe tuvo un precio cercano al medio millón de dólares. Y todavía le quedan tres peleas por delante para completar un contrato de US$400 millones.

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