Canelo Álvarez vs Édgar Berlanga EN VIVO: sigue la transmisión de la pelea por los títulos supermedianos de la AMB, CMB y OMB de peso supermediano. El combate será el sábado desde las 22:00 horas de México (23:00 de Perú). Mira los horarios por país aquí. TV Azteca, Canal 5 y TUDN transmiten por televisión en México, DAZN en España y el canal ESPN televisa en Latinoamérica, mientras que Prime Video pasará la pelea en Estados Unidos. También hay más de una opción para seguir el evento por internet: Azteca Deportes, VIX, DAZN, DirecTV GO (DGO) y Disney Plus, Flow, entre otros. Revisa la lista completa de canales que transmiten.

