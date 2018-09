Este sábado se disputará la pelea de box entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Una batalla que paralizará al mundo del box y que nadie se querrá perder. Por eso aquí te contamos como seguir EN VIVO ONLINE la velada de box más importante este mes.

Lo primero que debes saber es que la pelea Canelo Álvarez y Gennady Golovkin será transmitida por los canales HBO, Canal Space, TV Azteca y Televisa Deportes. Aquí, en la plataforma web de El Comercio, lo seguiremos a través de un minuto a minuto con todos los detalles, fotos y videos.

Canelo vs. Golovkin ver EN VIVO ONLINE por Internet por HBO Boxing: el portal de HBO te ofrece ver la pelea ONLINE de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin si cuentas con DirecTV Sports. El precio es de 85 dólares.

(Foto: Captura HBO)

Canelo vs. Golovkin ver EN VIVO ONLINE por Internet por Canal Space: puedes ingresar a la web oficial de Combate Space y ingresar a Space GO.

Combate Space

Canelo vs. Golovkin ver EN VIVO ONLINE por Internet por Pay Per View: la página web oficial para seguir la pelea Canelo vs. Golovkin es https://caneloggg.com/. El costo es de 85 dólares.

PPV

Golovkin, residente en Los Ángeles, piensa que ganó fácilmente la primera pelea pese a que una jueza dio una ventaja de 118-110 para Álvarez. Es cierto que el kazajo ganó los primeros asaltos y parecía controlar las hostilidades, pero perdió dinamismo y fuerza en la parte final.

Por lo tanto, Golovkin promete ser más agresivo en la revancha. Sería una advertencia digna de considerar, pues este púgil ha lucido fulminante casi ante todos sus rivales. Ostenta una foja de 38-0-1 con 34 nocauts.

Sin embargo, “Canelo” afirma que conoce nuevos trucos y los probará en busca de recuperar a los seguidores que dudan de él desde que dio positivo en el análisis antidopaje.

Cualquier que sea la estrategia de ambos, se trata de una pelea que parecería propia de los 80, cuando los mejores enfrentaban a los mejores bajo la luz de las estrellas en el Caesars Palace. El boxeo llama la atención nuevamente, y la pelea más importante del año debería marcar la pauta para este deporte.

Un año después de que se toparon por primera vez, la secuela de Golovkin-“Canelo” luce de nueva cuenta como imperdible en la TV.