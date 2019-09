Carlos Felipa: “El legado de Lima 2019 ya se está ejecutando”

Como buen exmilitar, Carlos Felipa sabe bien que para obtener una victoria no hay que descuidar ningún frente. Por ello, luego del éxito que significó Lima 2019, el paraatleta apunta a darle continuidad a estos logros deportivos y, según su perspectiva, no hay otra forma que no sea enfocándose en las nuevas generaciones. Se viene la etapa final de la XXVII edición de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales y nuestro compatriota, como representante de estos, pide al país el apoyo necesario para los más de 2.700 escolares que participarán. “La medalla de plata que gané (en lanzamiento de bala) se valora, pero ahora toca respaldar a los más chicos”, señaló.

-¿Cómo han sido los días después de haber ganado la medalla de plata?



Todo ha ido mejor de lo que esperábamos. Pero ahora nosotros ya somos historia, ahora le toca a nuestros niños y hay que apoyarlos. Ellos son el futuro del país y sé que darán todo en cada entrenamiento y en cada competencia, tal cual hicimos nosotros.

-¿Cómo te sientes al ser visto como ejemplo para varios niños?

Me honra mucho ser esa fuente de inspiración para los escolares. Y también me agrada que me vean como un ejemplo de superación. Todos han visto lo fuerte que han sido estos días de competencia en Lima 2019. Ahora que comienzan los Juegos Escolares, ya se siente que el legado que dejamos en los Parapanamericanos se está ejecutando.

-Por primera vez se realizarán los Juegos Paradeportivos, ¿cuál es el mensaje para la población?

El principal mensaje es que desde corta edad los niños puedan tener en claro que una discapacidad no te imposibilita de cumplir tus metas. Más bien, estos Juegos te ayudan a que puedas hacerte tu propio camino. Hoy en día se ven tantas cosas en la sociedad, que es importante que exista esta luz para alumbrar el camino de estos niños. Esto va a servir también para que se dan cuenta de que hay muchas cosas por las cuales luchar en la vida.

-¿Te fuiste tranquilo tras haber ganado la medalla de plata o te quedaste con la sensación de que faltó poco para llevarte la de oro?



Me fui con varios sentimientos encontrados la verdad. Me sentía muy bien por haber ganado la medalla de plata y sé que esto marcará un punto de quiebre para lo que viene. Fui militar y creo que esto fue como un deber cumplido. Fue como ganar una batalla más. Pero a uno siempre le queda el sentir que por poco me llevo el primer lugar.

-Tu entrenador indicó que el brasileño que ganó la de oro tuvo ventaja, ¿también lo sientes así?



Definitivamente no hubo equidad en la prueba. Juntaron dos categorías porque él- que llevaba sus dos piernas completas, aunque incapacitado de una de ellas- era de otra. Lamentablemente la cantidad de atletas que se presentaron para esta disciplina no fue la esperada y por eso competimos con él. Pero creo que, al margen de ello, el deporte es así. No juzgo el logro alcanzado por él, más bien hay que aceptar las cosas como vienen sin poner excusa. Todos los atletas apuntamos a lo mismo.

-¿Cómo se hace para solucionar este problema en el futuro?



Lo importante será la difusión. Si todos los países ponen su granito de arena para promover más el paradeporte, estoy seguro de que habrán muchos más personas compitiendo en cada categoría. Eso evitará lo que pasó en mi prueba, de tener que unificar categorías por falta de paraatletas.