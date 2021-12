Conforme a los criterios de Saber más

Carlos Sánchez sueña con los ojos abiertos. Hace casi 20 años emigró a España en busca de mejores oportunidades con el objetivo de apoyar económicamente a su familia. Él es informático y se dedica a ello en tierra española, aunque al inicio de todo su vida era absolutamente rutinaria. Pero un día todo cambió. Además de ese trabajo, el peruano emprende una gran aventura en una promotora que promueve el Muay Thai con estrellas de este arte marcial, un proyecto que espera trasladar próximamente al Perú.

Fue hace aproximadamente seis años que Carlos Sánchez levantó los cimientos de Bang Rajan Events , una promotora de Muay Thai inspirada en el nombre de un pueblo histórico de Tailandia, reconocido por su lucha y sacrificio en un momento complicado para el país asiático.

“Bang Rajan se levantó, sin ayuda del ejército, con sus propias armas (sus herramientas con la que trabajaban la tierra) y detuvieron la invasión birmana. Ellos son considerados héroes en Tailandia. Por eso me inspiré en este movimiento. Yo veo que nuestros eventos son la gestión de la propia gente”, explica.

Tuvo que empezar desde cero en este ambicioso proyecto. El camino fue duro, pero no imposible. Siempre tuvo el respaldo de sus amigos para poder hacer esto posible. “Más que una empresa, somos una supercausa. Somos la fuerza del pueblo”, expresa.

Carlos Sánchez y la pasión de hacer las cosas bien en Bang Rajan

En este poco tiempo, Carlos Sánchez ha logrado llevar a la élite del muay thai a España . Ha organizado eventos con figuras muy importantes de este arte marcial como Dieselnoi Chor, considerado el mejor luchador de toda la historia. “Es como si fuera Maradona o Pelé en el fútbol”, describe. También lo hizo con Saenchai, que “es como si fuera Messi o Cristiano, el élite en vigencia”. Namsaknoi ‘El Emperador’ y otros nombres importantes también han sido parte de esta aventura.

Así, las leyendas mencionadas han estado a disposición del público en España con la meta de impulsar el muay thai y hacer pasar gratos momentos en estos eventos. Para Carlos Sánchez “es como hacer un curso de (Zinedine) Zidane en el Estadio de Alianza Lima para todos los chicos”.

Dieselnoi Chor Thanasukarn en uno de los eventos en España

Conseguir esto no ha sido tan difícil como puede parecer. Sucede que, cuando los luchadores élite de Tailandia se retiran, mantienen un estatus bueno como deportistas, pero económicamente no están muy bien . En ese sentido, el empresario peruano les ofrece una oportunidad interesante en sus eventos para que salgan ganando todos.

“En Tailandia son respetados, son queridos, pero ya no tienen ese brillo de estar en la vigencia máxima. Les das un segundo aire al invitarlos a este tipo de eventos”, señala.

Carlos Sánchez explica cómo lograron contactar con estrellas del Muay Thai

Para ello se necesita contar con diversos financiamientos. Desde el inicio, Carlos Sánchez captó el interés de pequeñas empresas para que sean patrocinadores, proponiendo expectativas reales, nada fuera de lo normal. Entonces, su comunidad se ha mantenido en constante crecimiento y el respaldo cada vez ha sido mayor .

“Ven que ya no soy un loco que llega con 60 personas, sino que ya hay 10 mil personas que están viendo mis cosas. Y va creciendo la amistad y la confianza”, dice.

Debido a que las cosas se han estado haciendo bien en España, ahora Bang Rajan Events cuenta con el apoyo de Leone, una marca grande a nivel de equipaciones del muay thai. Incluso, la embajada de Tailandia en el país ibérico ha asistido a los eventos para felicitar a Carlos y su proyecto, un gesto que significa mucho para él.

Cabe señalar que este proyecto no es su principal solvento económico. Él trabaja como informático y, según explica, lo que hace en Bang Rajan Events no tiene fines de lucro. “Nunca lo he metido como una fuente de ingresos primera”, asegura.

Para seguir con los éxitos, el próximo año se organizará el evento más importante en la historia de Bang Rajan. El promotor peruano juntará en la ciudad de Madrid a nada menos que Dieselnoi Chor Thanasukarn y Samart Payakaroon, “los dos número uno de toda la historia” .

Un compromiso personal en la lucha contra el cáncer

Carlos Sánchez no pretendía más que hacer dinero en España para apoyar a los suyos que viven en el Perú. Sin embargo, un día se enteró de una terrible noticia: a su madre le diagnosticaron cáncer. “Perdí la tranquilidad, el rumbo”, recuerda acongojado.

El peruano no sabía si continuar su vida en España, donde podía seguir aportando económicamente, o volver a su país natal para cuidar de su madre. Fue así, en un tiempo de depresión y ansiedad, como conoció el muay thai . Este deporte le permitió despejarse de todos sus problemas.

Luego de mucho tiempo luchando, la progenitora de Carlos finalmente ganó la batalla. “Gracias a Dios, mi madre sobrevivió al cáncer, superó el tratamiento”, expresa. A partir de ahí, nació un compromiso personal del peruano en la lucha contra esta enfermedad.

De hecho, en su primer evento, Sánchez donó todo el dinero a una fundación de niños con cáncer en Barcelona . “No me interesaba obtener dinero de esto, sino hacer que tengan experiencias, que vivan, que lo pasen bien con algún don que tenga yo, que era el poder administrar una serie de recursos para que esto funcione”, dice.

Carlos Sánchez junto al 'Emperador' Namsaknoi en el Estadio Santiago Bernabéu

En este camino con Bang Rajan, el promotor peruano experimentó diferentes momentos que le tocaron el corazón. Uno de las más especiales fue cuando intentaron salvar la vida de Namkabuan, un reconocido luchador de muay thai.

Carlos Sánchez se enteró que Namkabuan estaba luchando contra el cáncer de pulmón, luego de que Petchboonchu Benz, “el más condecorado en toda la historia del muay thai” haya donado un pantalón para subastarlo en ayuda a su colega, aunque no recaudó mucho dinero en un principio. Entonces, el peruano decidió apoyar con un sorteo benéfico, el cual tuvo mucho éxito en España. “Comenzamos a juntar, la gente comenzó a ayudar. Había una solidaridad masiva”, rememora.

Así, se logró recolectar cerca de tres mil euros que Sánchez luego envió a Tailandia por medio de Petchboonchu. Sin embargo, cuando Namkabuan recibió este fondo económico ya era muy tarde. Estaba bastante grave y al día siguiente falleció. Toda la comunidad implicada se enlutó por esta muerte dolorosa.

Carlos Sánchez y el sorteo benéfico que organizó por Namkabuan

Justamente en este sorteo, antes de haber cerrado con todo, una mujer le escribió vía WhatsApp a Carlos Sánchez para poder entrar a última hora. Entonces, ella participó y transfirió 50 euros, cuando en realidad solo costaba cinco euros . Se cerró el ánfora y, por cosas del destino, ganó el tercer premio.

Esta mujer, en un principio, no quiso aceptar el premio, y buscó que lo vuelvan a sortear, pero ya no se podía hacer eso. Al día siguiente, el promotor peruano la llamó y ella le dijo: “Yo ahora sí me quiero quedar con el premio para que sea símbolo de nuestra lucha, porque yo también tengo cáncer de pulmón”.

Este tipo de historias conmovedoras se han multiplicado en la vida de Carlos Sánchez. Él agradece haber pasado por estos momentos emotivos y, por eso, quiere retribuir todo al muay thai manteniendo una obligación particular en la lucha contra el cáncer.

Sus planes futuros en Perú

Para Carlos Sánchez, la cultura peruana es muy similar a la cultura tailandesa. Por ello, su sueño es que su proyecto se extienda hasta el país, trayendo a las estrellas del muay thai para seguir potenciando el deporte a nivel nacional.

Al contar con amistades muy importantes en el muay thai español -como Mario Vega, Lluis Llore o Eva Naranjo-, el promotor peruano planea venir al país, montar un seminario en cualquier espacio, como el “Coliseo Amauta o Coliseo Eduardo Dibós” y dar clases allí.

La motivación de Carlos Sánchez es “comenzar a desarrollar el muay thai en el Perú, que crezca de verdad y que sea un fenómeno con continuidad” . Por ello, lo que busca en estos eventos es que todos los que quieran puedan acceder.

Asimismo, nuestro compatriota pretende gestionar que los luchadores peruanos puedan salir a competir a España, esto de la mano de la Federación Deportiva Peruana de Muay Thai, del IPD y de la misma promotora española. “Se puede hacer una conexión España - Perú increíble”, comenta. La meta es crear una especie de programa de intercambio y formación en beneficio del muay thai nacional.

De esa forma, Carlos Sánchez busca estrechar un vínculo grande la primera vez que organice un evento en el país y, luego de haber realizado un estudio de mercado, volvería con las estrellas tailandesas como Dieselnoi y Samart, con quienes mantiene comunicación constante .

Carlos Sánchez lleva una especial amistad con Dieselnoi y Samart, dos leyendas del muay thai

En estos días, la delegación nacional de muay thai se encuentra en Bangkok para la disputa del Campeonato Mundial de IFMA, que reúne a más de 90 países. Ahí, el equipo blanquirrojo buscará traer alegría al país. Mientras tanto, el director deportivo de la Federación de este deporte, Rodrigo Jorquera, nos responde desde la capital de Tailandia para expresarnos el interés que existe en este proyecto que ya tiene éxito en España.

Jorquera asegura que “la Federación puede apoyar cualquier tipo de movida, pero el panorama en el muay thai es complicado. Puedes traer una superestrella, pero muchas veces no es rentable”.

De hecho, ya se han organizado eventos como los que plantea Carlos Sánchez. Por ello, la principal preocupación de Rodrigo Jorquera para este proyecto-conociendo todas las dificultades que implica la organización del mismo- es la poca o nula posibilidad de conseguir financiamiento en el país, peor aún con los escasos recursos que maneja la Federación de este deporte .

“La Federación tiene que financiar, con el poco recurso que da el IPD, las competencias internacionales. La idea siempre es interesante, pero hay que aterrizar las cosas y buscar un fondo particular”, indica Jorquera.

En ese contexto, Carlos Sánchez despeja las dudas y estima que para organizar estos eventos en el Perú no se necesita mucho dinero. Él considera que, mediante la invitación a la empresa privada y la búsqueda de auspicios y financiación con distintas empresas, su sueño se puede hacer realidad.

El proyecto de Bang Rajan ha tenido éxito en España y, bajo la misma base y modelo, nuestro compatriota espera que también se logre promover de esa forma el muay thai en el Perú. “Es algo que se puede manejar. Es, moverse, organizarse y tener los contactos. Es posible (...) Todo es gestionable. Mi experiencia me avala”, sentencia.

