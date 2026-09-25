Por Redacción EC

Con más de un siglo impulsando el deporte, Universitario mantiene una tradición formativa que promueve talentos y valores. En ese marco, organizará nuevamente la Carrera Monumental Bitel 8K con la media partner de El Comercio.

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