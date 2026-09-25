Con más de un siglo impulsando el deporte, Universitario mantiene una tradición formativa que promueve talentos y valores. En ese marco, organizará nuevamente la Carrera Monumental Bitel 8K con la media partner de El Comercio.

La segunda edición reunirá a hinchas, familias, socios, corredores aficionados y experimentados este 27 de septiembre. Bitel acompañará el recorrido con activaciones centradas en conectividad, tecnología 5G, energía y entretenimiento.

Los participantes recibirán una camiseta Marathon especial, su número oficial y merchandising. Las entradas estarán disponibles en Teleticket: S/ 60 para socios y S/ 85 para hinchas cremas.

A continuación, conoce todos los detalles para no perderte de este evento.

¿Cuál es la ruta de la Carrera Monumental U Bitel 8K?

La Carrera Monumental U Bitel 8K iniciará en el Estadio Monumental, continuará en la prolongación de la Javier Prado con dirección a la av. Vista Alegre. En el Real Plaza se dará la vuelta del retorno por la prolongación de Javier Prado hasta el óvalo Huarochirí para emprender el retorno al Estadio Monumental.

¿Cuándo y dónde recoger el kit de la Carrera Monumental U Bitel 8K?

El participante de la Carrera Monumental U Bitel 8K deberá recoger su kit el sábado 26 de septiembre en el Estadio Monumental (con DNI y código QR), entre las 11:00 a.m. y 5:00 p.m.

¿Dónde inscribirse a la Carrera Monumental U Bitel 8K?

Para participar en la Carrera Monumental U Bitel 8K deberás inscribirte a través de la plataforma Teleticket, el único canal oficial de venta.