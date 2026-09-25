Con más de un siglo impulsando el deporte, Universitario mantiene una tradición formativa que promueve talentos y valores. En ese marco, organizará nuevamente la Carrera Monumental Bitel 8K con la media partner de El Comercio.
Con más de un siglo impulsando el deporte, Universitario mantiene una tradición formativa que promueve talentos y valores. En ese marco, organizará nuevamente la Carrera Monumental Bitel 8K con la media partner de El Comercio.
La segunda edición reunirá a hinchas, familias, socios, corredores aficionados y experimentados este 27 de septiembre. Bitel acompañará el recorrido con activaciones centradas en conectividad, tecnología 5G, energía y entretenimiento.
Los participantes recibirán una camiseta Marathon especial, su número oficial y merchandising. Las entradas estarán disponibles en Teleticket: S/ 60 para socios y S/ 85 para hinchas cremas.
A continuación, conoce todos los detalles para no perderte de este evento.
La Carrera Monumental U Bitel 8K iniciará en el Estadio Monumental, continuará en la prolongación de la Javier Prado con dirección a la av. Vista Alegre. En el Real Plaza se dará la vuelta del retorno por la prolongación de Javier Prado hasta el óvalo Huarochirí para emprender el retorno al Estadio Monumental.
El participante de la Carrera Monumental U Bitel 8K deberá recoger su kit el sábado 26 de septiembre en el Estadio Monumental (con DNI y código QR), entre las 11:00 a.m. y 5:00 p.m.
Para participar en la Carrera Monumental U Bitel 8K deberás inscribirte a través de la plataforma Teleticket, el único canal oficial de venta.