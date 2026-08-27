Por Redacción EC

Con más de cien años de historia promoviendo el deporte, y nacidos en el gimnasio de la , el club más campeón del país siempre ha sido cuna de formación de talentos y el desarrollo de valores a través de diversas disciplinas deportivas. Por eso, y atendiendo a lo que exige su historia, vuelve a realizar la ‘Carrera Monumental Bitel 8K’, que busca darle a la familia crema la oportunidad de unirse en un dia de confraternidad, esparcimiento y unión entre los hinchas, socios y sponsors.

Como marca presentadora de esta segunda edición, Bitel acompañará a los corredores a lo largo de toda la ruta con una experiencia que conectará deporte, tecnología y energía. Bajo el concepto “Activa tu Modo Runner con Bitel 5G Ilimitado”, la compañía desplegará diferentes activaciones durante la carrera, llevando su propuesta de conectividad y velocidad a cada kilómetro, con espacios pensados para recargar energía, vivir experiencias vinculadas al 5G y compartir momentos únicos con la hinchada crema. De esta manera, Bitel reafirma su compromiso con el deporte y con acompañar a las personas a superar sus propios límites, dentro y fuera de la cancha.

La competencia congregará a familias, hinchas, deportistas aficionados y corredores experimentados, quienes este próximo 27 de septiembre compartirán una experiencia única en torno al deporte, la actividad física y los valores que impulsa el Club dentro y fuera de las canchas.

Los fanáticos que participarán en la segunda ‘Carrera Monumental Bitel 8K’ tendrán un kit que contendrán los siguientes artículos de colección: una camiseta Marathon edición especial de la carrera, el número de participante que le corresponda y merchandising de nuestros sponsor. Las entradas para correr esta 8K podrán ser adquiridas a través de la web oficial de Teleticket, con los siguientes precios: Sesenta nuevos soles (S/ 60.00) para nuestros socios y socios adherentes y ochenta y cinco (S/. 85.00) para toda la hinchada crema.

La Carrera Monumental U 8K forma parte de las iniciativas que buscan fortalecer el vínculo entre el club, sus hinchas y la comunidad, promoviendo la práctica deportiva como una herramienta para mejorar la calidad de vida y fomentar la integración social, consolidándose como una institución comprometida con la promoción del deporte en todas sus expresiones, inspirando a miles de personas a mantenerse activas y a adoptar estilos de vida saludables.

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