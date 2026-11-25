Catalina Zariquiey comenzó con una destacada actuación su participación en el Surf City El Salvador WSL World Junior Surfing Championship. La representante peruana consiguió una importante victoria en La Bocana tras imponerse en su serie a la australiana Sierra Kerr, ex campeona mundial junior y clasificada al Championship Tour (CT), y a la sudafricana Anastasia Venter.

La tablista nacional acumuló un puntaje de 13,73, producto de sus dos mejores olas (7,33 y 6,40), superando los 12,50 de Kerr y los 3,00 de Venter. De esta manera, Zariquiey aseguró su clasificación directa a los octavos de final de la competencia.

La peruana construyó su victoria con dos buenas ejecuciones sobre las olas izquierdas, incluso sin contar con la prioridad durante buena parte de la serie. Primero consiguió un 7,33 y posteriormente sumó un 6,40, registros que le permitieron tomar distancia de sus rivales.

Por su parte, Sierra Kerr necesitaba una ola de 7,14 puntos para superar a la representante nacional, pero no consiguió la puntuación que le permitiera revertir el resultado. Así, Catalina celebró una importante victoria frente a una de las principales figuras de la competencia.

Con este resultado, Zariquiey accedió directamente a los octavos de final del Mundial Junior de Surf. Su próxima rival todavía no está definida, debido a que la organización realizará un reseeding entre las surfistas que consigan avanzar de la ronda de eliminación.