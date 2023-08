Ahora está en la preselección que evalúa la Federación Nacional de Tabla (Fenta) para lo que será el Mundial ISA World Surfing Games, que se realizará en noviembre en Río de Janeiro.

El surf apareció en su vida en las playas del norte del país: tenía clases de surf en vez de educación física en las mañanas, sin embargo, su papá fue un factor decisivo. “Empezó a gustarme cuando tenía 7 años y comencé a competir y no podía dejar de surfear. Mi papá hizo que me gustara más el surf”, dice.

Actualmente estudia en el Liceo Naval y cursa el tercer año de secundaria. Dentro de sus materias preferidas está el inglés. “En el Liceo Naval tengo unos tutores que me ayudan a realizar los cursos más complicados como matemática y coordino con ellos. Después entrego las tareas en una plataforma y cualquier duda que tengo le puedo preguntar a los profesores”, nos comentó Catalina.

En los años 2018 y 2019, ganó de forma consecutiva el Campeonato Nacional Sub 10 y Sub 12. Posteriormente, logró consagrarse tricampeona en el Circuito Brasileño Femenino 2019 y sumó dos títulos más en el Sudamericano de Surf Infantil 2020.

Tiene 14 años, estudia en el Liceo Naval Almirante Guise y hace unos días participó del Alas Pro Tour en Costa Rica, donde obtuvo el primer lugar Sub 14 y Sub 18.

En el año 2022, logró campeonar en el Sudamericano de Argentina en las categorías Sub 14 y Sub 16. Recientemente, obtuvo un cupo al campamento de Sibone Charters de Indonesia, donde recorrió playas de Mentawai y Bali durante dos meses y medio. En julio de este año participó de la tercera fecha del Alas Pro Tour Costa Rica, y obtuvo el primer lugar de las categorías Sub 14 y Sub 18.

Y claro, como toda niña que mira el mar como escape y oportunidad, tiene en Sofía Mulanovich a un modelo a seguir: “La primera vez que la conocí, era más pequeña, no recuerdo muy bien. Sí que surfeamos juntas y me dijo: ¡Lo haces bien! Yo me emocioné mucho. Quién no quisiera ser campeona mundial como ella”, dice. Por ahora sueña, que es el mejor alimento.

Las chicas que están en la preselección para el Mundial ISA Junior. (FENTA)

“Es un montón de sacrificio y yo sé que va a valer la pena y a mí me encanta surfear y competir. Si hago todo esto es por algo”, dice y hace hincapié en las clases a distancia que realiza, ya que el surf es su prioridad. Para Catalina Zariquiey, de 14 años, el surf es todo y pese a su corta edad tiene las metas claras.

Con respecto al tema académico, Catalina Zariquiey nos explica cómo va en ese aspecto. “Voy bien, el bimestre empezó hace poco y ya estoy avanzando con los primeros cursos, ya que tenemos un cronograma. Quiero tener todo listo y entregarlo a tiempo. En el Liceo estoy estudiando desde primer año de secundaria”, agregó.

“Yo tengo una psicóloga deportiva y tengo una sesión por semana, me ayuda mucho para prepararme con los campeonatos y desde que trabajó me va bien. Hago trabajos físicos con mi preparador por tres veces a la semana, si estoy en Lima de manera presencial y si me encuentro afuera por zoom, ya que en Máncora tengo un lugar para hacer ejercicio”, acotó.

Finalmente, Catalina Zariquiey agradece el apoyo de la empresa privada Hunt Oil, quien ha sido clave para sostener su carrera y apoyarla para intentar competir en el ISA. “En un tiempo acá en Punta Rocas habrá selectivos para ver quienes van al Mundial en las categorías Sub 16 y Sub 18″, explica, como si entonces fuera a tomar un boleto en tren hacia la estación soñada: un título mundial.

Y con ella, todos.

--

VIDEO RECOMENDADO Al Nassr y su espectacular presentación de plantel | Video: Al Nassr