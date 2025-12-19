Caterina Romero sigue haciendo historia para el deporte peruano. La destacada velerista nacional se consagró campeona mundial de la clase Sunfish en el ISCA Youth/Masters/Women’s World Championship 2025, logrando un nuevo hito en su carrera y colocando al Perú en lo más alto de la vela internacional.

Con una actuación sólida y consistente a lo largo del campeonato, Romero demostró su alto nivel competitivo frente a las mejores exponentes del mundo. Su dominio técnico, estrategia en el agua y fortaleza mental fueron claves para alcanzar el título mundial.

Más allá del resultado, la deportista peruana se ha convertido en un referente del deporte náutico. Su dedicación diaria y disciplina reflejan el esfuerzo necesario para competir al máximo nivel en escenarios internacionales.

El logro de Caterina Romero no solo enorgullece al país, sino que también promueve la conciencia marítima y el interés por la vela, inspirando a nuevas generaciones a acercarse al mar y al deporte, siempre dejando en alto los colores del Perú.