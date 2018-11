Boston Celtics visitará a Utah Jazz este viernes (9:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN) en el estadio Vivint Smart Home Arena por la NBA.

Celtics vs. Jazz será un duelo de pronóstico reservado, donde la derrota complica a cualquiera en su intento por afianzarse en la zona de Play off. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, puntos, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la NBA.

Salvo los Raptors y los Warriors, no hay equipos en la NBA que puedan sentirse en los Play Off porque la clasificación está bastante pareja. Por eso, partidos como el Boston Celtics vs. Utah Jazz, son choques que se juegan con el cuchillo entre los dientes. El que pierda se complica con la clasificación.

Los Celtics de Irving vienen de dos derrotas consecutivas con la que cortaron la buena racha y promedio que tenían en esta NBA. Mientras que los Utah Jazz ganaron el último compromiso y sueñan con la remontada para meterse en zona de Play Offs en la Conferencia del Oeste.

Kyrie Irving, a pesar de la derrota en la fecha anterior ante Denver Nuggets tuvo buenos números, los mismos que espera reeditar este viernes en Utah.

Boston Celtics vs. Utah Jazz: probables alineaciones



Boston Celtics: Kyrie Irving, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Jayson Tatum, Al Horford.



Utah Jazz: Ricky Rubio, Donovan Mitchell, JOe Ingles, Derrick Favors, Rudy Gobert