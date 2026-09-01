El boxeador Julio César Chávez en una fotografía de archivo.
El boxeador Julio César Chávez en una fotografía de archivo.
Por Redacción EC

Los fanáticos del boxeo tienen una cita en VIX el próximo 11 de septiembre, fecha en la que se estrenará “Chávez vs. Chávez”, la serie documental acerca del más talentoso y controversial boxeador mexicano de la historia, Julio César Chávez.

Nacido en Sonora en 1962, Julio César Chávez González supo hacerse de un sitial en el boxeo mundial merced a trajinados combates sobre el cuadrilátero. Triunfo tras triunfo recorrió diversas ciudades del planeta derrotando a los rivales más exigentes. Se cargó diversos cinturones de campeón, pero fue la fama su rival más duro, aquel que lo llevó a la sima.

Chávez vs. Chávez” ha sido posible gracias al equipo de la productora DetectiveMX, de la que es parte el cronista, escritor y documentalista mexicano Diego Enrique Osorno, quien en su cuenta de X brindó una sustanciosa explicación respecto a esta serie documental que promete enganchar a los más fieles fanáticos del deporte de los puños.

Puedes ver aquí el tráiler de la docuserie “Chávez vs. Chávez”, producida por Carlos Sosa y Tania Regalado, además del ya mencionado equipo de DetectiveMX.

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