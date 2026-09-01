Los fanáticos del boxeo tienen una cita en VIX el próximo 11 de septiembre, fecha en la que se estrenará “Chávez vs. Chávez”, la serie documental acerca del más talentoso y controversial boxeador mexicano de la historia, Julio César Chávez.

Nacido en Sonora en 1962, Julio César Chávez González supo hacerse de un sitial en el boxeo mundial merced a trajinados combates sobre el cuadrilátero. Triunfo tras triunfo recorrió diversas ciudades del planeta derrotando a los rivales más exigentes. Se cargó diversos cinturones de campeón, pero fue la fama su rival más duro, aquel que lo llevó a la sima.

“Chávez vs. Chávez” ha sido posible gracias al equipo de la productora DetectiveMX, de la que es parte el cronista, escritor y documentalista mexicano Diego Enrique Osorno, quien en su cuenta de X brindó una sustanciosa explicación respecto a esta serie documental que promete enganchar a los más fieles fanáticos del deporte de los puños.

Hace menos de tres años conocí en persona a Julio César Chávez en Tijuana, a través de Marie Jeanne Kushfe y Dayana Rodrígues. Tras pasar un día con él y sus managers Carlos Peña y Edoardo Chavarín, primero comiendo mariscos en su restaurante favorito, Villa Marina, y luego en su… pic.twitter.com/VPOLSl6EjR — Diego Enrique Osorno (@DiegoEOsorno) September 1, 2026

Puedes ver aquí el tráiler de la docuserie “Chávez vs. Chávez”, producida por Carlos Sosa y Tania Regalado, además del ya mencionado equipo de DetectiveMX.