Y ahí está el Chino, sentando cerca a la delegación sureña en la tribuna occidente del Club Lawn Tennis. Tiene 72 años, ya no luce su cabello ondulado que lo caracterizaba en la década de 1980 en la que se convirtió en leyenda. Antes del ‘Matador’ Salas y ‘Bam Bam’ Zamorano, los goles en Chile -y Colo Colo- llevaban su nombre . Ahora peina canas y aunque conserva su bigote, este también es de color blanco de la experiencia y la sabiduría.

Héctor Chumpitaz y Carlos Caszely antes de un Perú vs. Chile. (Foto: Internet)

Como si estuviera dentro del área a punto de definir, Caszely no se inmuta mientras observa cómo la dupla chilena compuesta por Nicolás Jarry y Alejando Tabilo derrotan con facilidad al equipo peruano formado por Sergio Galdós y Arklon Huertas del Pino. De hecho, ya lo había presagiado. O mejor dicho, había analizado como gran conocedor de tenis y periodista que es.

“Creo que Chile se quedará con el partido de dobles. Estamos convencidos de que así será y todo se resolverá en el tercer partido. En el segundo, Tabilo enfrentará a Juan Pablo Varillas que juega muy bien y va a ser difícil”, nos dijo antes de los partidos el exfutbolista atinando a todos los resultados. Chile se llevó el de dobles, Varillas ganó con mucha dificultad y todo se resolvió en el tercer partido en el que Jarry derrotó con suma comodidad a Nicolás Álvarez.

Don Carlos no se inmuta. Mueve su cabeza de derecha a izquierda siguiendo el trazo del balón, mientras cruza sus brazos con mucha seriedad. Pero los que sí se sorprenden son los hinchas. “¿Él es Carlos Caszely, ¿no?”, nos pregunta uno de los hinchas que fue a alentar a Perú en la Copa Davis en el Club Lawn Tennis. Ante la respuesta afirmativa, se dirige hacia su lugar y le dice a su amigo: “Sí, sí es. Mi papá me hablaba mucho de él”.

Caszely fue un temible goleador en los años en el que los defensores no tenían un mínimo de piedad con los delanteros y los árbitros no cuidaban a los talentosos. Pero también fue un gran admirador del tenis. “Siempre miraba los partidos y también me gustaba jugarlos. Cuando estuve en España (Levante entre 1973 y 1975, y Espanyol entre 1975 y 1978). Iba muy seguido al Conde de Godó para ver jugar a Björn Borg, Ilie Nastase y otras grandes figuras del tenis mundial”, recuerda.

Nicolás Mazzú celebrando eufórico con Jarry la serie ganada ante Perú. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Ese vínculo que generó con el deporte de raqueta hizo que en algún momento conociera al Nicolás Massú que aún no destacaba en el circuito ATP representando la bandera chilena. Conoció al Nicolás Massú niño, el que aún no lo había hecho pero soñaba con lograr todo lo que logró.

“A ‘Nico’ lo conozco desde hace muchos años. Con el tiempo siempre nos saludábamos. Hace un par de meses nos encontramos y ahí me dijo que por qué no venía a la Copa Davis”, nos cuenta. Así empezó la pequeña travesía del ídolo chileno que llegó a tierras peruanas a celebrar y ser reconocido como se merece. Hoy, seguramente se irá con la alegría de ver a su país avanzar en el torneo. “Mi compañera de vida estaría feliz de ver tenis”, había dicho en una reciente entrevista. Feliz de ver tenis y verlo alegre junto a Nicolás Mazzú.