La NBA cuenta con un grupo de rookies (jugadores de primer año) muy importantes para la presente temporada de la NBA. Sin haber visto lo mejor de Cade Cunningham (primer elegido) y Jalen Green (segundo elegido), estamos presenciando grandes actuaciones de Evan Mobley (Cavaliers), Scottie Barnes (Raptors) o Josh Giddey (OKC). Sin embargo, uno de los rookies que se está llevando todas las miradas es el dominicano Chris Duarte en Indiana Pacers. Tras la victoria frente a Knicks , El Comercio conversó con el alero de 24 años sobre sus números ofensivos en la NBA.

Chris Duarte anotó 23 puntos, Myles Turner 22 unidades y los Pacers derrotaron 122-102 a los Knicks la noche del miércoles en el Bankers Life Fieldhouse, en Indianápolis.

El dominicano Chris Duarte eclipsó su promedio de 13.1 puntos con 14 en el primer cuarto, cuando los Pacers tomaron control con una carrera de 15-2. Indiana superó a Nueva York en cada uno de los primeros tres cuartos para tomar una ventaja de 96-76 y mantuvo una delantera de doble dígito desde mediados del segundo cuarto hasta el final del partido.

Los Pacers acertaron 60% (27 de 45) en la primera mitad. Los Knicks 47.7% (21 de 44). Asimismo, todos los titulares del equipo local consiguieron doble dígito de puntos. Malcolm Brogdon anotó 16 puntos y Caris LeVert contribuyó con 15.

Domantas Sabonis, una de las estrellas de Pacers, aportó con 21 puntos y 11 rebotes. Sus 20 juegos con doble-doble de estadísticas lideran la NBA, superando por uno a Jonas Valanciunas, de Nueva Orleans.

En la conferencia post-partido, vía Zoom, conversé con Chris Duarte sobre su ofensiva frente a Knicks . Como se mencionó antes, el dominicano lideró en puntos a Pacers frente a un rival que se considera defensivo en la NBA.

El oriundo de Puerto Plata dijo lo siguiente: “Leonardo, mis compañeros me encuentran abierto porque estoy leyendo mejor a las defensas. Estoy entendiendo donde colocarme para ser una buena opción de pase y sacar rápido el tiro. Hoy fue una buena noche, he estado trabajando mucho en mi juego, en las salidas de las cortinas y en los tiros a pie firme. He tenido muchos altibajos, espero mantener este nivel”.

Pacers, décimo tercero en la clasificación de la Conferencia Este, enfrentará a Dallas Mavericks el próximo 10 de diciembre. Por su parte, New York Knicks , décimo primero en la Conferencia Este, hará lo propio frente a Toronto Raptors el 10 de diciembre,

