Con 24 años, Chris Duarte arribó a la NBA siendo drafteado en la posición número 13 del Draft 2021 por los Indiana Pacers. El oriundo de Puerto Plata, República Dominicana, tuvo que pasar por el college y la universidad para llegar a la mejor liga del mundo; sin embargo, el alero pudo haber llegado antes si es que hubiese tomado un camino distinto. En una conferencia de prensa organizada por la NBA, el exjugador de la Universidad de Oregón reveló que descartó ir al equipo de baloncesto del Real Madrid debido a que “desconocía que en Europa existía un scouteo muy importante”.

Como parte de las actividades de la 16ª edición anual de las Noches Éne•Bé•A (noches latinas en la NBA), Indiana Pacers le brindará un reconocimiento al dominicano Chris Duarte el 15 de marzo cuando se enfrenten a los Memphis Grizzlies, con publicaciones en redes sociales y elementos en la arena que destacan las empresas y organizaciones hispanas locales. Además, Duarte dará un mensaje en español a los aficionados durante el juego.

Debido a esto, la NBA convocó a una conferencia de prensa con el jugador de Indiana Pacers. En diálogo con Tab Deportes, Chris Duarte reflexionó sobre su carrera y lo que “le diría a un joven Duarte”: “Le recomendaría al joven Chris que acepte ir a Europa. O que acepte ir a Argentina. No me quejo de nada en mi carrera, amé el college, pero en Europa el deporte es profesional. Allá solo me hubiese concentrado en el baloncesto, siento que perdí un poco de tiempo estudiando una carrera que no me gustaba”.

Tras ello, Chris Duarte mencionó que se negó a ir al equipo de baloncesto del Real Madrid, ello despertó mi interés. Cuando el moderador me brindó mi turno, le consulté lo siguiente: “Mencionaste las oportunidades que les brindan a los jóvenes y la posibilidad que tuviste de ir al Madrid. Cuéntame sobre esa historia y también la razón de tu rechazo a uno de los clubes más importantes del mundo”.

El oriundo de Puerto Plata respondió lo siguiente: “Los rechacé porque no sabía nada del negocio. No sabía que allá tenían muchos scouts de la NBA, que era una liga muy vista y ponderada en la NBA. No entendía el negocio del baloncesto y tampoco conocía su estructura, aparte que mi sueño era llegar al college. Quería llegar ahí, jugar mi mejor baloncesto para luego pasar a la universidad y mostrarme para el Draft”.

Luego dijo lo siguiente: “Si hubiese conocido el negocio, hubiera ido al NBA. Ellos me contactaron porque me vieron jugar, se fijaron en mí por mi talento. Lo que hice en high school me ayudó a destacar de sobremanera y gracias a ello pude tener una oferta concreta del Real Madrid. Un amigo de Nueva York hizo de mediador pero al final no acepté ir a España”.

El rookie Chris Duarte ha deslumbrado en Indiana Pacers

La mayoría de jugadores de la primera ronda del NBA Draft suelen llegar a la mejor liga del mundo antes de los 20 años; sin embargo, Chris demoró en llegar un poco más. No obstante, el oriundo de Puerto Plata no se arrepiente del camino que tomó para arribar a la NBA. Su gran objetivo de cara al final de la temporada es el siguiente: “Seguir mejorando en mi juego y pensar en crecer como jugador temporada a temporada”.

Como se conoce, Duarte es jugador de Indiana Pacers, una franquicia que inició la temporada con grandes expectativas; sin embargo, luego cambiaron de objetivo y decidieron intercambiar jugadores para pensar en un proyecto a futuro.

