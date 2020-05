Shad Gaspard, ex miembro de la WWE, está desaparecido luego de ser arrastrado por una fuerte corriente marina, mientras disfrutaba de un día de playa el reciente domingo, junto con su hijo y su esposa en Venice Beach, Los Ángeles, California. Tras horas de búsqueda, tanto la policía como la Guardia Costera decidieron abandonar el operativo debido a las complicaciones del clima. Ante esto, un viejo amigo, Chris Masters, ha decidido acercarse al lugar para iniciar su propia búsqueda.

Gaspard se encontraba nadando con su hijo de 10 años, cuando fueron atrapados por una fuerte ola, en Ccalifornia. El menor fue rescatado por los socorristas, al igual que otras personas, que también fueron afectadas. Shad no pudo salvarse a tiempo debido a que lanzó a su hijo hacia los rescatistas.

Minutos después, las autoridades de Los Ángeles enviaron un helicóptero, así como buzos del Departamento de Bomberos, para ayudar a la búsqueda de Shad Gaspard, aunque esta no tuvo éxito en la jornada dominical. Horas después, anunciaron que dejaron de buscar.

Debido a esto, un viejo amigo ha puesto marcha rumbo hacia Venice Beach. El exluchador de la WWE Chris Masters anunció en su cuenta de Twitter que se encuentra en camino hacia el lugar para comenzar con su propia búsqueda. Asimismo, exhortó a los fanáticos a acompañarlo para encontrar a su ex compañero en la empresa de Vince McMahon.

Como se sabe, Shad Gaspard formó parte del duo Cryme Tyme en su época en la WWE, junto a JTG. Ahí conoció a Masters y se hicieron grandes amigos en los vestuarios. Aun se desconoce si es que algún otro ex luchador se sumará en la búsqueda del desaparecido Shad.

Esta es una nueva iniciativa que se suma a la de su esposa, quien publicó lo siguiente en su cuenta de Instagram: “Si has visto a Shad, por favor, escríbeme. Por favor, no me preguntes qué pasó. Queremos saber si lo viste y dónde. Gracias”.

