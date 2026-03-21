El ciclismo vivió uno de sus momentos más impactantes del año durante la Milán-San Remo femenina, tras la violenta caída de la italiana Debora Silvestri, que encendió las alarmas en plena carrera. El accidente ocurrió en el descenso de la Cipressa, a menos de 20 kilómetros de la meta, en un tramo peligroso y decisivo para el desenlace de la competencia.

Todo se desencadenó tras una montonera previa que bloqueó la vía en una curva. Silvestri, que venía a gran velocidad, no logró esquivar el caos y salió despedida por encima de la barrera de seguridad, cayendo varios metros a un nivel inferior de la carretera. La escena fue estremecedora: la ciclista quedó tendida e inmóvil, generando momentos de tensión en plena transmisión.

🔴🇮🇹🚴🏻‍♂️ ALERTE VIDÉO | L'énorme chute d'une coureuse qui passe au-dessus de la glissière lors du Milan-San Remo.pic.twitter.com/13h3vzQUy1 — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) March 21, 2026

La carrera quedó marcada por el impacto visual del accidente. Durante varios minutos reinó la incertidumbre hasta que la organización confirmó que Silvestri estaba consciente y siendo atendida por los servicios médicos. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para una evaluación más completa.

Más allá del resultado deportivo, la jornada dejó una imagen que difícilmente se borrará. La caída de Silvestri volvió a poner sobre la mesa los riesgos del ciclismo de élite, especialmente en descensos tan exigentes como el de la Cipressa.

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