El ciclismo vivió uno de sus momentos más impactantes del año durante la Milán-San Remo femenina, tras la violenta caída de la italiana Debora Silvestri, que encendió las alarmas en plena carrera. El accidente ocurrió en el descenso de la Cipressa, a menos de 20 kilómetros de la meta, en un tramo peligroso y decisivo para el desenlace de la competencia.
Todo se desencadenó tras una montonera previa que bloqueó la vía en una curva. Silvestri, que venía a gran velocidad, no logró esquivar el caos y salió despedida por encima de la barrera de seguridad, cayendo varios metros a un nivel inferior de la carretera. La escena fue estremecedora: la ciclista quedó tendida e inmóvil, generando momentos de tensión en plena transmisión.
La carrera quedó marcada por el impacto visual del accidente. Durante varios minutos reinó la incertidumbre hasta que la organización confirmó que Silvestri estaba consciente y siendo atendida por los servicios médicos. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para una evaluación más completa.
Más allá del resultado deportivo, la jornada dejó una imagen que difícilmente se borrará. La caída de Silvestri volvió a poner sobre la mesa los riesgos del ciclismo de élite, especialmente en descensos tan exigentes como el de la Cipressa.
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