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La ciclista italiana Debora Silvestri sufrió una aparatosa caída: voló por los aires y cayó a un camino por debajo de la carretera.
La ciclista italiana Debora Silvestri sufrió una aparatosa caída: voló por los aires y cayó a un camino por debajo de la carretera.
Por Redacción EC

El ciclismo vivió uno de sus momentos más impactantes del año durante la Milán-San Remo femenina, tras la violenta caída de la italiana Debora Silvestri, que encendió las alarmas en plena carrera. El accidente ocurrió en el descenso de la Cipressa, a menos de 20 kilómetros de la meta, en un tramo peligroso y decisivo para el desenlace de la competencia.

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